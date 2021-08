¿Cuánto dinero gana Addison Rae en TikTok, Instagram y YouTube?

Addison Rae es una de las influencers más exitosas en Tik Tok, donde en tan sólo un año consiguió más de 5 millones de dólares con sus publicaciones, siendo una de las celebridades de redes sociales que más rápido alcanzó el éxito.

La joven de 20 años de edad ha causado furor en distintas redes sociales, pues tiene convenios y cuentas en otras plataformas que también le generan miles de dólares en ganancias y de las cuales te hablaremos más adelante en esta nota de La Verdad Noticias.

Ahora te hablaremos un poco más de la fortuna de Addison Rae, así como de las intenciones que tiene la tiktoker de expandir su imperio pues incluso ha incursionado como actriz, algo de lo que también te hablaremos más adelante.

¿A cuánto asciende la fortuna de Addison Rae?

Es una de las millonarias más jóvenes

La fortuna de la famosa influencer podría ser de cerca de 5 millones de dólares de acuerdo a la revista Forbes, y esto sólo con sus ganancias del año 2020 en Tik Tok, por lo que podría tener mucho más dinero del que se tiene conocimiento.

Cabe mencionar que la famosa tiktoker también tiene participaciones en Instagram, Youtube y otras plataformas que le generan miles de dólares en ingresos, mismos que ayudaron a que pudiera amasar una fortuna tan grande en tan sólo un año.

¿Cuál es la edad de Edison Rae?

La influencer logró el éxito a muy corta edad

Addison Rae nació el 6 de octubre del año 2000, por lo que actualmente tiene 20 años de edad, y en poco más de un mes cumplirá 21 años, por lo que ya se espera que sea un evento descomunal, pues la influencer alcanzará la mayoría de edad de acuerdo a la ley de Estados Unidos.

A su corta edad, la famosa tiktoker no sólo se ha convertido en una de las figuras más grandes de las redes sociales, sino que su influencia es tanta que ha logrado incursionar en la actuación, pues recientemente debutó en la película ‘He’s all that’.

¿Cuánto gana Addisson Rae por publicación?

Las ganancias que tiene son difíciles de creer

De acuerdo a Forbes, Addison Rae gana cerca de $70,000 dólares por publicación en Instagram, mientras que en Youtube gana entre $5,000 hasta $80,600 dólares al mes dependiendo del tipo de publicación que realice.

Este nivel de ganancias le han permitido a la influencer comprar una lujosa mansión en El Barrio de Los Angeles, la cual le costó nada menos que tres millones de dólares, por lo que muchos se preguntan cómo es que gana tanto dinero.

¿Por qué Addison Rae es famosa?

Addison Rae ya es toda una celebridad

Aunque llevaba más tiempo, Addison Re comenzó a ganar mucha popularidad en Tik Tok a finales de 2019, y se hizo famosa publicando videos de ella y su mamá bailando, cuando de repente alcanzó un millón de seguidores.

Tras esto, Addison Rae se mudó a Los Angeles, donde se unió al grupo Hype House al que pertenecían otras famosas tiktokers como Charli D’Amelio y su hermana Dixie, además de Avani Gregg, Chae Hudson y Thomas Petrou, mismos que le ayudaron a alcanzar la fama de la que goza hoy en día.

