¿Cuánto costó la espectacular fiesta del hijo de Galilea Montijo?

Galilea Montijo lujos

Galilea Montijo de 44 años conductora del programa Hoy celebró los 6 años de su pequeño hijo con una fiesta de cumpleaños llena de mucha acción y diversión, pues Mateo eligió festejar al estilo ‘militar’.

Listos para festejar al cumpleañero Mateo #miamordelbueno Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 20, 2018 at 1:42 PDT

La famosa conductora compañera de Andrea Legarreta decidió compartir a través de sus redes sociales imágenes de la gran fiesta con temática de tropas militares.

Galilea Montijo celebra en grande cumpleaños de su hijo

La conductora echó la casa por la ventana al festejar las 6 primaveras de su hijo Mateo, la espectacular fiesta de cumpleaños de Mateo, hijo de Galilea Montijo y Fernando Reina fue un evento para toda la familia.

El pequeño Mateo festejó su cumpleaños número seis con una fiesta temática muy original en donde lo acompañaron sus familiares y amigos cercanos a los famosos.

Mateo Reina Montijo, el hijo de Galilea Montijo y el empresario y político mexicano Fernando Reina, festejó su cumpleaños número cinco con una gran fiesta temática militar, rodeado del amor de sus papás, amigo y familiares cercanos.

A través de la cuenta de Instagram de la conductora Galilea Montijo compartió un par de fotografías de cómo celebraron al pequeño.

¡CÓMO VUELA EL TIEMPO PARA GALILEA MONTIJO!

Parece que fue ayer cuando Galilea Montijo se robaba los reflectores al presentar a Mateo, su primer hijo, en las páginas de las revistas más importantes de México, y el hermoso chiquito ya ha cumplido seis años (nació el 23 de marzo del 2012).

Galilea Montijo primer hijo

Para celebrarlo, sus padres le organizaron una linda y divertida fiesta a la que asistieron varias celebridades con sus pequeñitos, y donde además Mateo estuvo arropado por las personitas más importantes en su vida.

¿CUÁNTO COSTÓ LA FIESTA?

Los detalles del precio exacto que la famosa conductora Galilea Montijo gastó en la fiesta de su pequeño no se conocen, pero a simple vista se puede notar que no fue nada económica y que no escatimaron en gastos y escenografía para armar una impactante fiesta.

Escenografía, recuerdos, juegos, mantelería, comida y mobiliario dejan ver que la fiesta infantil tiene un costo sumamente elevado.

CUMPLEAÑOS PASADOS DEL HIJO DE GALILEA MONTIJO

No es novedad que la conductora de ‘Pequeños Gigantes’ de Televisa tire la casa por la ventana a la hora de festejar a su pequeño hijo.

Para sus cinco años Galilea Montijo celebró a Mateo con una original fiesta de ‘Star Wars’

El ya comenzó con la fiesta Una publicación compartida por GalileaMontijo (@galileamontijo) el Mar 23, 2017 at 1:21 PDT

A los tres años festejaron por los cielos con una fiesta de ‘Tortigas ninjas’

Cada año Galilea Montijo y su pequeño hijo nos sorprenden con mejores fiestas que dejan al descubierto la vida de lujos que vive la conductora y su familia.