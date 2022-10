¿Cuántas temporadas tiene LOL de Eugenio Derbez?

En el 2018, Eugenio Derbez reunió a algunos de los mejores comediantes de todo México para que formaran parte de su programa de televisión "LOL: Last One Laughing".

Un reality en el que los participantes tendrían que competir durante 6 horas haciendo reir a los demás y evitando reirse, para que al final, quien fuera el último en aguantar la risa, se llevara el millón de pesos.

Pero... ¿Cuántas temporadas ya lleva? Una temporada no fue suficiente, pues al día de hoy, ya hay 4 temporadas de este programa, que salieron respectivamente en el 2018, 2019, 2021 y 2022.

Reparto de LOL de Eugenio Derbez

Reparto de LOL de Eugenio Derbez

El reparto de la última temporada de LOL México de Eugenio Derbez, es el siguiente:

Eugenio Derbez

José Eduardo Derbez

Alex Montiel

Platanito

Eduardo Videgaray

El Estaca

El 'Borrego' Nava

Juan Carlos Casasola

Alexis de Anda

Ray Contreras

Karla Camacho

Isabel Fernández

Te pude interesar: Eugenio Derbez responde y reclama que Televisa no promociona sus películas

¿Quién ganó la primera temporada de LOL?

El ganador de la primera temporada de "LOL: Last One Laughing" México fue nada más y nada menos que Alex Montiel, mejor conocido como el Escorpión Dorado.

¿Dónde ver LOL 4?

¿Dónde ver LOL 4?

La Verdad Noticias te informa que la cuarta temporada de "LOL: Last One Laughing" de México, la puedes ver a través de Amazon Prime Video, pero no es la única, sino que ahí mismo, también puedes ver las primeras 3 temporadas y otros programas y películas de Eugenio Derbez.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!