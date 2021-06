"Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández, uno de sus grandes éxitos

"Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández es uno de los temas más exitosos del cantante mexicano quien es conocido como "El Charro de Huentitán". El artista ha tenido una larga trayectoria en la música regional mexicana y además participó en películas mexicanas.

El tema forma parte del álbum "El tahúr" y se lanzó en 1979, los temas que incluye son: "El adiós a la vida", "El martes me fusilan", "El tahúr", "La ruleta", "Las botas de charro", "Me voy lejos, lejos, lejos", "Me último rezo", "Señora de tal", "Y me acordé de ti", "Ya me voy para siempre".

Y es que, el tema que forma parte de las canciones de Vicente Fernández más icónicas, fue interpretada por el cantante durante la película "El tahúr", cinta que también se lanzó ese mismo año y cautivó al público mexicano con la historia.

¿Quién es el autor de "Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández?

"Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández, una de sus inolvidables canciones

El autor es Manuel Flores Monterrosas, quien se inspiró en realizar aquella canción por la relación que tenía con su padre. El tema del compositor es interpretado por Vicente Fernández, quien con su estilo ha estremecido a los fans.

Las canciones del El Charro de Huentitán se han convertido en las favoritas de sus admiradores, quienes han tenido la oportunidad de disfrutar inolvidables conciertos del famoso con sus grandes éxitos musicales.

Pero, sin duda alguna el tema del compositor Monterrosas, se ha convertido en una de las canciones más entrañables que ha interpretado el famoso cantante mexicano, los fans se han identificado con la letra de la canción.

Acordes de "Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández

Los acordes del tema "Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández son fáciles de tocar con la guitarra y son: G, A, D7, G, A, D7, G, A, D7, G, G7, C, G, D7, G, A, D7, G,G7, C, G, D7, G, G7, C, F, B6, G, A, D7, G, G7, C, F, B6, G, A, D7, G, A, D7, G.

A través de YouTube los usuarios han compartido diferentes maneras de tocar uno de los éxitos de Don Chente mediante videos tutoriales, además los fans también han compartido los acordes de "Bohemio de afición" de Vicente Fernández, un inolvidable tema del artista.

Letra completa de "Cuando yo quería ser grande"

Letra completa de la canción "Cuando yo quería ser grande"

En La Verdad Noticias te compartimos la letra completa de la canción "Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández que habla sobre el amor que siente un hijo hacia su padre, cuando él se ha convertido en un hombre y su padre en un anciano.

Se van perdiendo en el tiempo

Mis años se van quedando muy lejos

Ya no me lleva mi padre la mano

Solamente sus consejos

Viven en mí los recuerdos de niño

Cuando a una estrella deseaba

Cómo recuerdo a mi padre

Que con eso sonreía

Mientras mi madre miraba

Años que vienen despacio, primero

Con que lentitud avanzan

Cómo quería ser grande, recuerdo

Para no quedarme en casa

Y acompañar a mi padre muy lejos

Tal vez hasta el fin del mundo

Por que mi padre era fuerte

Era muy inteligente

Era mejor que ninguno

Hoy ya no quiero que pasen los años

Por que mi padre ya está viejo

Se la han cubierto de arrugas sus manos

Y de nieve sus cabellos

Oh señor detén el tiempo, te pido

Por que tú puedes hacerlo

Por que yo en verdad no entiendo Dios mío por qué

Se nos va lo bueno

Cuando se cansen un día tus pasos

Yo quiero ser quien los cuide

Mientras tanto dame el brazo

Y vamos a ver, a ver qué vas a decirme

"Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández en karaoke

El tema de Vicente Fernández es ideal para interpretar en una fiesta o reunión en karaoke, además es una de las canciones que han sido dedicadas a los papás por el Día del Padre, por lo que algunos usuarios han compartidos videos con la letra y pista del tema.

Otros internautas prefieren el video con la letra y audio de la canción, ya que disfrutan escuchar la inigualable voz de Don Chente. De igual forma los fans también han compartido el video con la letra de "La derrota" de Vicente Fernández.

Video en YouTube de "Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández

El video de la interpretación del tema de Fernández está disponible en YouTube, el video fue parte de una de las escenas de la película "El tahúr", donde se puede apreciar una escena de su personaje, el famoso fue el protagonista de la cinta.

Además, el audio de la canción "Cuando yo quería ser grande" de Vicente Fernández está disponible en la cuenta de YouTube de "El Charro de Huentitán", donde sus fans han comentado que el famoso siempre seguirá siendo el rey.

