¿Cuándo y en dónde ver la ceremonia de los Teen Choice Awards 2018 en TV?

Los Teen Choice Awards 2018, desde el The Forum de Los Angeles, serán transmitidos en vivo por la cadena FOX el domingo 12 de agosto, y en territorios como Latinoamérica a través de Warner Channel.

En distintos horarios, Estados Unidos: Este: 8 p.m, Centro: 7 p.m, Pacífico: 5 p.m. en España: Lunes 2 a.m. en México, Perú y Colombia: 7 p.m. Argentina y Chile: 9 p.m.

El show contará con actuaciones de Khalid, Meghan Trainor y más, y estará bajo la conducción de Nick Cannon y Lele Pons. Entre las figuras invitadas son Lucy Hale, Maddie Ziegler, Nina Dobrev, Chloe Grace Moretz, Noah Cyrus, Jojo Siwa entre otros.

Además ya revelaron sus dos tandas de nominados, entre los que destacan "Avengers: Infinity War" con siete menciones; Cardi B ,con seis; y las series "Riverdale" y "Shadowhunters", con cinco cada una.



En cuanto la pantalla grande, otros de los principales nominados son "Star Wars: El último jedi" y "Black Panther", cada uno en carrera a seis ternas; además de las cintas "The Greatest Showman", "A Wrinkle in Time" y "Jumanji: Welcome to the Jungle".



"The Flash", "Jane The Virgin" y "Stranger Things" ostentan tres nominaciones en categorías de TV, donde también compiten "Empire", "The Originals", "Grey's Anatomy" y "This Is Us". En música, otros nominados son Selena Gomez, Drake, Ed Sheeran, Shawn Mendes y Taylor Swift.

Así que no te pierdas la transmisión este 12 de agosto y todas las sorpresas que los Teen Choice Awards 2018 tienen para ti.