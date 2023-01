¿Cuándo y dónde ver los Premios Bafta 2023?

Los Premios Bafta 2023 realizarán su ceremonia en unos días y en La Verdad Noticias te decimos cuándo y dónde ver el evento desde México.

Dentro de dos días se realizará la ceremonia número 76 de la Academia Británica, los cuales se realizarán en Londres, Inglaterra, siendo esta ceremonia es la más prestigiosa de Gran Bretaña y esto es todo lo que debes saber para no perderte el gran evento.

La Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, premia producciones locales y existe una categoría para películas extranjeras.

Las nominaciones de Pinocchio

Las nominaciones de Pinocchio

Hay que destacar que en esta edición, Pinocchio de Guillermo del Toro esta nominado en tres categorías: Mejor Película de Animación, Mejor Score Original, Mejor Diseño de Producción.

Los Premios Bafta 2023 se realizarán el domingo 19 de febrero y la ceremonia tendrá lugar en el Royal Festival Hall, en el centro Southbank, en Londres, por lo que en México se van a transmitir los Premios Bafta 2023 a las 13:00 horas y se podrá ver a través de las redes sociales de los premios @BAFTA en Instagram, Twitter y Facebook.

Hasta el momento se desconoce si los Premios Bafta 2023 harán algún homenaje a la Reina Isabel II, quien murió el 8 de septiembre de 2022.

TE PUEDE INTERESAR: Kristen Stewart queda fuera de las nominaciones al BAFTA 2022

Latinoamérica en los Bafta 2023

Latinoamérica en los Bafta 2023

Latinoamérica estará presente en los Premios Bafta 2023, pues no solo Guillermo del Toro está nominado. Ana de Armas, de nacionalidad hispano-cubana, está nominada en la categoría de Mejor Actriz por la película Blonde.

Mientras que en la categoría de Mejor Película en lengua no inglesa está nominada la película Argentina, 1985 del director Santiago Mitre. Bardo, de Alejandro González Iñárritu estaba entre las películas que podían pelear por el galardón de Mejor Película en lengua no inglesa, pero al final no llegó a ser nominada.

América del norte también estará presente, pues la película Elvis tiene ocho nominaciones. Austin Butler -de Elvis- y Brendan Fraser -de The Whale- están nominados en la categoría de Mejor Actor Protagonista.

Black Panter: Wakanda Forever también tiene una representante en los Premios Bafta 2023, pues Angela Bassett está nominada a Mejor Actriz de Reparto.

Al igual que la actriz Hong Chau por The Whale, Elvis está nominada a: Mejor Cinematografía, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Edición, Mejor Maquillaje y peinado

Mejor Diseño de Producción y Mejor Sonido

Cabe destacar que no te puedes perder los Premios Bafta 2023 el domingo 19 de febrero a la 1 de la tarde, horario de México.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram