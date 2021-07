¿Cuándo y dónde se estrenará la última película de Evangelion?

La última película de Evangelion está a punto de lanzarse, pues se estrenará a mediados de agosto a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video, por lo que los fanáticos no tendrán que esperar mucho tiempo más para verla.

¿Cuándo se estrena la película de Evangelion?

Se estrenará en Amazon Prime

Evangelion: 3.0+1.0 la última película de la saga se estrenará el próximo 13 de agosto en más de 200 países y la podrás ver a través de Amazon Prime.

Es así como Rebuild of Evangelion, la historia de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time pone fin a la historia alternativa para Shinji.

Recordemos que aunque la primera película inició con una historia bastante similar a la de la seria animada pronto se desvió. Fue ahí donde la guerra para salvar a la humanidad del ataque de los ángeles dio un giro.

Si deseas ver las películas anteriores de esta saga también podrás hacerlo a través de la plataforma de Streaming, pues amazon también presentará las tres primeras películas: Evangelion: 1.11 You Are (Not) Alone, Evangelion: 2.22 You Can (Not) Advance y Evangelion: 3.33 You Can (Not) Redo.

¿Cuál es el orden para ver Evangelion?

Esta será la última película de la saga

Si deseas ver todas las películas relacionadas con esta saga a continuación te presentamos el orden que debes seguir para entender la historia y no perderte ningún detalle.

Neon Genesis Evangelion: El anime original (1995) episodios 1-26. Disponible en Netflix Death and Rebirth (1997). Disponible en Netflix The End of Evangelion (1997). Disponible en Netflix Rebuild of Evangelion (2007) Evangelion 1.0: You are (not) alone. Disponible en Amazon Evangelion 2.0: You can (not) advance. Disponible en Amazon Evangelion 3.33: You can (not) redo. Disponible en Amazon Evangelion 3.0+1.0’. Próximamente disponible en Amazon

Ahora solo queda esperar un poco más para poder ver la última película de Evangelion el 13 de agosto. Mientras ese día llega puedes pasar el tiempo disfrutando una vez más de las películas anteriores de la saga.

