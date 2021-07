¿Cuándo viene Billie Eilish a México 2021?

Billie Eilish se ha convertido en una de las artistas más exitosas de la última generación, y a pesar de que inició su carrera muy joven, ya es una estrella de talla mundial, por lo que consigue millones de fans gracias a sus conciertos, y Billie Eilish en México es bastante querida por sus seguidores.

Debido a la pandemia los conciertos se han suspendido o se han disminuido al grado de que muchos países no han sido visitados por los artistas en casi dos años, siendo la intérprete de ‘My future’ una de las más esperadas en nuestro país y aparentemente los deseos de los fans se cumplieron o eso se pensaba.

Ahora te hablaremos en esta nota de La Verdad Noticias sobre la situación del concierto de Billie Eilish en México, así como de toda la información que debes conocer, tanto en los precios como en las canciones de Billie Eilish más famosas que podrías esperar en sus shows.

¿Qué pasará con el concierto de Billie Eilish en México?

Hasta el momento la cantante no ha anunciado nuevas fechas para el país

Debido a la pandemia, la cantante Billie Eilish canceló muchos conciertos de su tour, y hasta el momento no se sabe qué pasará con su concierto en México, pues tras el anuncio de las fechas de sus presentaciones como parte de su nuevo disco ‘Happier than ever’, el país no estuvo incluído en este catálogo.

Estados Unidos y varios países europeos son los que podrán disfrutar de los nuevos éxitos de la cantante, sin embargo a pesar de la cercanía, no se sabe a ciencia cierta cuándo volverá la intérprete de ‘Xanny’ a nuestro país, donde ha sido muy bien recibida en ocasiones anteriores y se esperaba su llegada el 25 y 27 de mayo de 2020, sin embargo no se revelaron nuevas fechas.

¿Cuánto cuesta un boleto VIP de Billie Eilish?

Los boletos de Billie Eilish son de los que se agotan más rápido

El área de las gradas parece ser la más codiciada por los fans de la cantante, llegando incluso a ser de los artistas más escuchados en el baño pues de acuerdo a la última vez que Billie se presentó en México, se lanzaron los precios de las diferentes áreas que estaban disponibles, incluso comprando el boleto VIP.

GRADA PREFERENTE A MX $3,026.25MX

GENERAL DE PIE MX $2,142.00MX

GRADA PREFERENTE B MX $2,126.25MX

GENERAL DE PIE MX $2,160.00MX $1,920.00

PLANTA BAJA MX $1,676.25

NIVEL D MX $1,393.00MX

PLATEA MX $1,113.75

PLANTA ALTA MX $888.75

NIVEL E MX $748.00MX

SECCIÓN 300 MX $585.00

¿Cuántas veces ha ido Billie Eilish a México?

Los fans esperan con ansias el regreso de Billie al país

Las visitas de Billie Eilish al país son bastante contadas, aunque en realidad sólo ha sido una, y durante esta visita ofreció varias entrevistas además de un concierto, por lo que tras el lanzamiento de increíbles nuevos temas, sus fans mexicanos desean que regrese pronto, aunque este año no sería posible.

Hablando de conciertos, Billie Elish en México sólo ha ocurrido una vez, y fue cuando deslumbró con su participación en el Corona Capital, donde enloqueció a sus fans al interpretar por primera vez en vivo uno de sus más grandes éxitos ‘Everything I Wanted’, y tras la cancelación de sus fechas, no se sabe cuándo regresará de nuevo.

