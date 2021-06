¿Cuándo se estrena Rápidos y Furiosos 9 en México?

El estreno de la película Rápidos y Furiosos 9 en México está programado para el próximo 24 de junio, así lo ha confirmado Universal Pictures. Después de que la cinta tuvo que posponer en varias ocasiones la fecha de su lanzamiento debido a la pandemia mundial de COVID-19.

Si eres un amante de los filmes llenos de acción y velocidad seguramente no te querrás perder “F9”, una producción que nuevamente está estelarizada por el actor Vin Diesel en su recordado papel de Dominic Toretto.

La producción fue dirigida por Justin Lin y estaba destinada a estrenarse en 2020, pero debido a la cuarentena y los cierres masivos de cines, se tuvo que cambiar hasta este 2021. No obstante, Fast and Furious 9 no será el último largometraje de esta franquicia, ya que se ha confirmado que tendrá una décima parte, pero podría lanzarse en 2022.

Aunque en nuestro país aún debemos esperar para su lanzamiento, en otros lugares como Rusia y China ya se ha presentado el filme, que enloqueció a los fans por lo que fue un gran éxito, superando en taquilla la cinta de “Godzilla vs. Kong”.

¿De qué trata la película?

La película Rápidos y Furiosos 9 presenta la siguiente sinopsis, según el portal SensaCine: Dominic Torreto está intentando llevar una vida pacífica, refugiado en una cómoda casa en el campo, tratando de criar a su hijo pequeño Brian, con la ayuda de su novia Letty.

Sin embargo, la tranquilidad que anhela está lejos de sus manos y tras su intervención en la captura de la peligrosa hacker y terrorista Cipher, una nueva amenaza surge para cazarlo y terminarlo en la figura de Jakob, un peligroso asesino y piloto que, en realidad, es su propio hermano menor.

Intentado averiguar por qué se ha arriesgado a salir de la clandestinidad donde ha operado por años, Dom descubre que Jakob se ha unido con Cipher, quien ha escapado de su encierro y se ha obsesionado con cumplir su venganza. Nuevamente, Dom debe reunir a su viejo equipo para terminar con la amenaza a su familia y a todos con los que se ha relacionado.

Reparto de Rápidos y Furiosos 9

El actor y luchador John Cena podría ser el gran rival de Vin Diesel en la cinta/Foto: Espinof

Además de Diesel, el reparto de F9 está conformado por los actores Michelle Rodríguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, John Cena, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Helen Mirren, Charlize Theron, Lucas Black, Bow Wow, Jason Tobin, Cardi B, Anna Sawai y Michael Rooker.

De igual manera los famosos Finn Cole, Vinnie Bennett, el cantante Ozuna y el artista marcial mixto Francis Nganno tendrán una aparición especial en la cinta de Rápidos y Furiosos 9 pero aún se desconocen los detalles de sus papeles.

Tras una larga espera, finalmente estamos a pocos días del lanzamiento en los cines de México de esta gran producción esperada, y en La Verdad Noticias te estaremos informando en su momento si el estreno de la película fue tan bien recibido como en otros países.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.