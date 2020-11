¿Cuándo saldrá el nuevo álbum de Billie Eilish? Esto es lo que sabemos

Billie Eilish todavía está aprovechando el éxito de su álbum de 2019 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? El LP debutó en el número 1 en el Top 200 de Billboard y ha ganado una gran cantidad de premios musicales, incluido el codiciado premio Álbum del Año en los Grammys.

Ahora, Finneas, el hermano, productor y colaborador de la cantante, ha revelado que están trabajando duro en sus próximos álbumes. En una entrevista con The Herald Sun, Finneas compartió que la pandemia no ha afectado la capacidad de los hermanos para crear música.

“Billie y yo estamos a toda máquina en su próximo disco, también estoy trabajando en mi propio álbum”, dijo Finneas y agregó: “No he sufrido nada por mi propio proyecto. Billie y yo podemos trabajar por separado, de hecho estoy trabajando de forma remota con otros artistas".

Billie Eilish y Finneas están trabajando en sus próximos álbumes

Como hemos mencionado en otros artículos de La Verdad Noticias, ambos álbumes se unirán entre sí. Sin embargo, Finneas tiene el deseo de no compartir ninguno de los LP en el corto plazo. Él revela que no quiere que ninguno de los lanzamientos sea un "disco fastidioso en medio de la pandemia".

“El álbum de Billie, y el mío, no serán un disco fastidioso en plena pandemia. Tengo un deseo desesperado de liberarlos hasta que se controle el Covid-19. Quiero que sea un álbum que todos bailan en las calles", mencionó el hermano de la famosa cantante.

Billie Eilish no planea lanzar un álbum este año

Billie Eilish le dijo previamente a IHeartRadio en enero que planea hacer un nuevo álbum este año, pero que no se lanzará en 2020. “Este año, no, pero lo haré este año”, dijo. Aunque es posible que el nuevo álbum de Eilish no se lance pronto, todavía les ha dado a los fanáticos música nueva en 2020.

En julio, presentó su nuevo y emotivo sencillo “My Future". La pista sigue a "Everything I Wanted" de 2019, así como a "No Time To Die". Tras el lanzamiento de "My Future", Billie Eilish compartió que el nuevo single se trata de crecimiento.

Además, su tiempo durante la cuarentena le permitió una gran cantidad de autorreflexión y creatividad. “Nunca podría estar sola”, dijo. “No podría tomar mi propia compañía por tanto tiempo. Y no lo sé, sentí que necesitaba ese crecimiento. Necesitaba un momento para mí y lo conseguí”.