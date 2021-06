¿Cuándo regresara Britney Spears a los escenarios?

Britney Spears reveló que no está segura de volver a actuar en los escenarios. En estos momentos, la cantante se prepara para la audiencia por su tutela, como te hemos compartido en La Verdad Noticias, la cual podría afectar su regreso a la música.

En un nuevo vídeo de Instagram el jueves, Spears respondió las preguntas de los fanáticos sobre su viaje de negocios favorito (ir a la villa de Donatella Versace en Italia) y el tamaño de sus zapatos (7).

"Como dice mejor @shaniatwain ¡VAMOS CHICAS!" introdujo el clip en el pie de foto. Pero cuando se trataba de la pregunta: "¿Volverás a subir al escenario alguna vez?", la cantante de "Baby One More Time" habló un poco sobre lo mucho que ha disfrutado de su vida fuera del centro de atención.

"No tengo ni idea. Me estoy divirtiendo ahora mismo, estoy en una transición en mi vida y me estoy divirtiendo".