¿Cuándo podríamos ver a los Jóvenes Vengadores en el MCU?

El MCU ha comenzado lentamente a construir a los Jóvenes Vengadores con sus programas de televisión y películas. Después de los eventos de Avengers: Endgame, hubo un salto en el tiempo que envejeció a Cassie Lang (Katie Fuhrmann / Kathryn Newton) en una adolescente.

Luego, con WandaVision, se presentaron los gemelos de Wanda: Billy (Julian Hillard) y Tommy (Jett Klyne). Eli Bradley (Elijah Richardson) fue presentado en The Falcon and the Winter Soldier, Kid Loki (Jack Veal) hizo una breve aparición en Loki, y por último, Kate Bishop (Hailee Steinfeld) hizo su debut en Hawkeye.

Poco a poco han pasado a la palestra pero sobre todo en la pequeña pantalla. En Doctor Strange in the Multiverse of Madness, el último miembro del equipo de Young Avengers es presentado con América Chávez (Xóchitl Gómez).

No solo es el miembro final, sino que es uno de los personajes más importantes de todo el universo Marvel cuando se trata de viajes interdimensionales. Era apropiado que Chávez hiciera su debut junto a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

¿Quién es América Chávez en el MCU?

América Chávez es del Paralelo Utópico, un reino fuera del tiempo y el espacio convencionales del multiverso. En Multiverse of Madness, los fanáticos ven de lo que es capaz y lo valiosos que pueden ser sus poderes para el futuro del MCU. Parecía que esta era la primera vez que Chávez se encontraba con la Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen).

Wanda solo quería estar con sus hijos, Billy y Tommy, y la única forma en que la Bruja Escarlata podría estar con ellos es caminando por los sueños usando el Dark Hold.

Wanda descubre que si roba las habilidades de Chávez, podrá quedarse con ellos en su dimensión y tener el poder de mantenerlos a salvo a través de viajes interdimensionales. Mientras Chávez vuela a través de dimensiones con Doctor Strange, está claro que podría haber otros héroes en otras dimensiones que podrían traer a la Tierra 616.

Lo que los fanáticos sí saben es que Billy y Tommy están en la Tierra 838 con la posibilidad de que tengan poderes. La conexión que Chávez ahora tiene con los dos hace que sea un camino interesante para que los Jóvenes Vengadores se reúnan.

Al final de la película, la joven América Chávez regresa a la Tierra 616 con el Doctor Strange y el Hechicero Supremo Wong (Benedict Wong). Allí, se convierte en una estudiante del Kamar-Taj bajo la atenta mirada de Wong.

La combinación de sus poderes y las artes místicas la haría bastante imparable en el futuro. La mayoría de los Jóvenes Vengadores están en la Tierra 616; es el embaucador Kid Loki que los fanáticos podrían tener dificultades para colocar. Nunca se estableció en qué Tierra está considerando que Loki lo conoció en el vacío después de ser podado.

Podría haber un Kid Loki diferente en otro universo, en lugar del que estaba presente en Loki. Chávez ha estado en más de 60 universos diferentes, por lo que podría haberse encontrado con muchos otros personajes que ni siquiera se han introducido en el MCU todavía. Kid Loki también podría ser el primer "villano" al que los Jóvenes Vengadores se enfrenten juntos en el futuro.

¿Cuándo se verá a los Jóvenes Avengers en películas?

La próxima vez que los fanáticos puedan ver a cualquiera de los Jóvenes Vengadores probablemente será en Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Dado que Kang el Conquistador (Jonathan Majors) es el villano principal de esa película, y está haciendo su debut oficial en la pantalla grande, tiene sentido que se formen los Jóvenes Vengadores.

En los cómics, Kang es uno de los primeros villanos que luchan en equipo. Primero Cassie Lang estará presente, pero los fanáticos no saben si ha asumido el papel de Stature durante los cinco años de blip. Scott Lang (Paul Rudd) ni siquiera sabría si ella entró a entrenar sin él alrededor.

Dos de los Jóvenes Vengadores que podrían aparecer en Quantumania son Kate Bishop y América Chávez. En cuanto a las relaciones de los personajes en los cómics, es más probable que Kate Bishop aparezca primero. Cassie encuentra a Kate en los cómics y ambos se dirigen a la mansión de los Vengadores para preguntar al resto del equipo si podrían unirse.

La Verdad Noticias informa que, la única forma en que América Chávez podría aparecer en Quantumania es si Scott le pide ayuda al Doctor Strange con Kang. Hasta ahora, la sinopsis de la película se ha mantenido en secreto, y se desconoce si habrá otros personajes que ayuden a la familia Ant-Man en la película.

