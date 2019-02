Cuando los Beatles iniciaron la conquista de los Estados Unidos

La primera gira de Los Beatles por los Estados Unidos, en febrero de 1964 provocó un shock en los jóvenes fanáticos del rock que tras la tragedia ocurrida con el asesinato del presidente John F. Kennedy, estaban urgidos de emociones positivas, pero esta primera incursión también impactó en sus integrantes: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr quienes se presentaron por primera vez en la cuna del rock, algo muy emocionante para ellos que siempre fueron fanáticos de estrellas como Elvis Presley o Chuck Berry.

Los Beatles habían conseguido su gran objetivo: triunfar en la tierra de sus ídolos, es decir, en los Estados Unidos.

Para cumplir este sueño Los Beatles debieron realizar un durísimo trabajo previo, ya que apenas en marzo de 1963, habían lanzado su disco debut, Please Please Me, con éxitos como "Love Me Do", “I Saw Her Standing There”, y el que le dio título al álbum, grabadas en una maratónica y agotadora jornada en los estudios Abbey Road, pero valió la pena, pues lograron excelente repercusión del público y la crítica especializada, lo que llevó al manager de Los Beatles, Brian Epstein, a planear la primera incursión en busca de la conquista de los Estados Unidos.

Ed Sullivan rompió récords de audiencia con la presencia del "Cuarteto de Liverpool".

El 10 de enero de 1964 fue lanzado en los Estados Unidos el primer disco del grupo vía Vee-Jay Record, y pocos días después Capitol Records hizo lo propio con el disco Meet The Beatles!

Pero lo que terminó de impulsarlos fue el monumental éxito de "I Want to Hold Your Hand", de Lennon-McCartney, que llegó al primer puesto de los ránkings.

Los Beatles y su divertido encuentro con el boxeador Mohammed Ali.

Los Beatles se presentaron el 9 de febrero en el famoso programa de Ed Sullivan, hecho que marcó un antes y un después. La emisión fue vista por una audiencia estimada de 73 millones de personas. Cuenta la leyenda, que esa noche bajó el índice de delincuencia en Nueva York, ya que los ladrones también siguieron por televisión el show.

Los Beatles con Ed Sullivan, en la primera presentación de la banda en la televisión de los Estados Unidos.

En aquella primera actuación ante las cámaras sonaron "All My Loving" y "Till There Was You". El conductor había pedido que las primeras canciones no fueran muy rápidas para no enloquecer al público que se encontraba en el estudio. Los nombres de los músicos aparecieron escritos en la pantalla durante el recital, con la curiosidad que cuando enfocaron a John, se pudo leer: “Lo sentimos chicas, está casado". También tocaron "She Loves You", "I Saw Her Standing There" y "I Want To Hold Your Hand".

El domingo siguiente a aquel debut, el 16 de febrero, Los Beatles volvieron a estar en el programa de Sullivan, desde el Hotel Deauville de Miami, y ante una audiencia estimada en 70 millones de personas. Luego tuvieron una tercera presentación grabada. Más allá de las cámaras, Los Beatles brindaron algunos shows como el del 11 de febrero, en el Washington Coliseum ante una multitud que no paró de gritar y bailar.

