¿Cuándo llegará al cine ‘Fast and Furious 10’?

Esta es una de las franquicias que volvió los ojos a las salas de cine en medio de la pandemia, así es, esta película impulsó el regreso a la pantalla grande, aunque, su entrega número 9 no fue tan taquillera como se esperaba; sin embargo, no les fue tan mal y ahora preparan la entrega de ‘Fast and Furious 10’, ¡conoce los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que desde la muerte de Paul Walker la entrega número 8 se vio opacada por la tristeza de los fans que claro, terminaron llorando tras la proyección del filme, pues, el final fue simplemente único y completamente hecho para despedir al actor que interpretó a Brian O'Conner, y que murió trágicamente.

Anteriormente te contamos todo lo que debes saber de la entrega número 9, pero ahora, te diremos cuándo podrás ver en cines su décima entrega.

¿Cuándo se estrenará ‘Fast and Furious 10’?

'Fast and Furious'. Foto: tomshw.it

‘Fast and Furious 10’ llegará al cine el 7 de abril de 2023, aunque, esta era un fecha que ya había sido anunciada por Entertainment Weekly, se debe estar consciente de que todo podría cambiar en los próximos años, ya que, la pandemia del COVID-19 tiene sometidos también a los productores de cine.

Además, es necesario decir que este era un estreno planeado para el 2022; sin embargo, cuando se atrasó la entrega de la número 9, todo se desplazó un año, de ahí que ahora la décima producción será presentada para el 2023.

Si quieres saber más sobre esta película tienes que revisar Rápidos y Furiosos 9: todo lo que se sabe.

¿Cuándo terminará ‘Fast and Furious’?

Vin Diesel. Foto: hipertextual.com

‘Fast and Furious’ llegará a su fin con su entrega número 11 y se espera que esté en los cines para el 2024, esto gracias a una nueva estrategia de grabación que según Vin Diesel ayudará a reducir la distancia entre ambas producciones, ya que, se grabarán las dos producciones al mismo tiempo, ¡asombroso!

Aunque, la última entrega de esta franquicia pondrá fin a la vida de los Torretto, debes saber que Diesel está pensando en hacer otros spin-off y estos se enfocarán en el personaje que interpretó Charlize Theron, Cipher.

Conoce más de este filme revisando 'Fast and Furious 10'.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Con información de hipertextual.com