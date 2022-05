¿Cuándo estará disponible "Doctor Strange 2" en Disney+?

Después de meses de anticipación, Doctor Strange in the Multiverse of Madness finalmente está en los cines. La muy esperada secuela no solo lanza al maestro de las artes místicas de Benedict Cumberbatch a través de una vertiginosa variedad de Tierras alternativas, sino que también marca el regreso de Sam Raimi al género de superhéroes.

Multiverse of Madness ya se ha encerrado en uno de los fines de semana de apertura más impresionantes del año; sin embargo, dado el auge de los servicios de transmisión, en particular Disney+, que tiene casi todos los proyectos de Marvel Cinematic Universe hasta la fecha, es más probable que algunos espectadores esperen hasta que puedan ver la película desde la comodidad de sus hogares.

Con eso en mente, aquí es cuando los fanáticos pueden esperar ver Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Tenga en cuenta: las siguientes fechas son simplemente una estimación de cuándo la película estará disponible para transmitir, y no una confirmación oficial.

¿Cuándo estará Doctor Strange 2 en Disney+?

Las películas recientes de Marvel Cinematic Universe, incluidas Eternals y Shang-Chi and the Legends of the Ten Rings debutaron en Disney+ dentro de los 45 días posteriores al estreno en cines. Este enfoque fue implementado el año pasado por el CEO de Disney, Bob Chapek, quien se refirió a él como "un experimento interesante" antes del lanzamiento de Shang-Chi.

La Verdad Noticias informa que, con el nuevo modelo en su lugar, Doctor Strange in the Multiverse of Madness debería estar disponible para transmitir el martes 11 de junio.

¿De qué trata Doctor Strange in the Multiverse of Madness?

Retomando los eventos de WandaVision y Spider-Man: No Way Home, Multiverse of Madness encuentra al Doctor Strange encontrándose con America Chavez (Xochitl Gomez, la latina que conquista Marvel), una adolescente con la habilidad de cruzar dimensiones.

Con la ayuda de su amigo y compañero hechicero Wong (Benedict Wong), Strange busca a Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) para que la ayude a navegar por el multiverso, sin saber que puede tener intenciones diferentes a las de él.

Chiwetel Ejiofor y Rachel McAdams repeten sus papeles de la primer película de Doctor Strange como Karl Mordo y Christine Palmer, respectivamente, mientras que otros personajes de Marvel de todo el multiverso pueden aparecer o no. Agregue la afición de Raimi por el horror y tiene una receta para un éxito escalofriante.

