¿Cuáles son los secretos nunca antes revelados de la influencer Karely Ruiz?

Karely Ruiz es sin duda una de las mujeres más sexys de las redes sociales, puesto que con su cuenta de OnlyFans ha logrado consentir a sus seguidores, quienes acceden a su contenido exclusivo a través de una suscripción, sin embargo, la influencer también posee varios secretos, de los cuales te hablaremos a continuación.

¿Karely Ruiz mantuvo hombres en su vida?

En entrevista con el “Escorpión Dorado”, Karely Ruiz decidió decirlo todo, donde uno de los pasajes más oscuros de su vida fue que llegó a dar dinero a novios que tuvo, por lo que se cansó y ahora asegura que prefiere encontrar a alguien que la mantenga.

Además, Karely expresó que no quiere hombres que no estén a su altura, sino que prefiere alguien que la valore, cuide y le cumpla en todos los aspectos.

Aunque parezca increíble, Karely no busca a un hombre que sea millonario, sino a uno que sea capaz de mantener a los hijos y la familia que lleguen a formar.

“Yo prefiero un hombre que de para mantener a nuestros hijos, a la familia que tengamos. ¿Tú crees que estoy para mantener?”, le dijo Karely al YouTuber.

“Para mantener a cabrones infieles, mejor ese dinero que me voy a gastar en ese guey, mejor me compro ropa, me voy de viaje y me doy una vida de lujos”, dijo al Escorpión.

¿Cuál es el verdadero nombre de Karely Ruiz?

Por otra parte, Karely también le confesó que solo ha tenido dos novios en su vida, pero no está cerrada al amor a los 21 años, pero espera que pronto pueda encontrar al hombre de su vida.

Así también, Karely Ruiz reveló cuál es su verdadero nombre, el cual no es el artístico que utiliza, sino otro que muchos de sus fans desconocían.

“Soy Arely Alejandra, solo le puse la ‘K’, pero sí, no soy Karely, sino Arely”, explicó.

