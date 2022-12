¿Cuáles son los requisitos que debes seguir para ser novio de Yanet García?

La modelo e influencer Yanet García, se ha convertido en una de las mujeres más seguidas por el público masculino, ya que no es un secreto que gracias a su cuenta de OnlyFans ha logrado robarle suspiros a más de uno, sin embargo, luego de su ruptura amorosa muchos se han preguntado, ¿Cuáles son los requisitos que deben tener para convertirse en su pareja oficial?. Es por eso que aquí te contamos cómo.

En una entrevista concedida a Univisión Entretenimiento, la popular ‘Chica del clima’ enumeró las 3 cualidades que debe tener aquella persona que quiera ocupar un lugar especial en su corazón.

La ex presentadora del programa ‘Hoy’ indicó que “primero necesito a alguien que respete mi trabajo y que lo entienda. En segundo lugar, alguien que no sea celoso y sea muy seguro de sí mismo y, por último, que sea lindo conmigo”.

A sus 32 años, Yanet García no está buscando desesperadamente un nuevo novio, sino que se encuentra en ese momento en que espera ser sorprendida por la vida teniendo a alguien para amar a su lado. “A veces uno pone muchos requisitos, pero me ha pasado (que llego a) conocer gente encantadora, pero que luego no tiene química”, agregó.

Galanes le sobran

La influencer Yanet García

Desde que terminó su relación y mientras el amor vuelve a tocar su puerta, la mexicana no ha dejado de compartir sus más sensuales imágenes en Instagram, mismas que han recibido gran cantidad de elogios por sus más de 14 millones de seguidores.

Mientras se vuelve a enamorar, Yanet García está enfocada en su trabajo, en no descuidar su envidiable figura, acudiendo constantemente al gimnasio y cuidando su alimentación, así como sus próximos proyectos y reconocimientos.

