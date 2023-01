¿Cuáles son los requisitos que debes cumplir para ser novio de Erika Buenfil?

Erika Buenfil es considerada como una de las actrices favoritas del público mexicano, pues no es un secreto que con sus interpretaciones ha logrado robarse el corazón de muchos, ya que su talento y carisma es innegable.

Cabe señalar que, la actriz tiene varios años soltera, dedicada a su carrera, a la crianza de su único hijo Nicolás y, recientemente, como influencer tras publicar contenidos en sus redes sociales como TikTok, en la cual, se ha ganado el nombre de ‘La Reina del TikTok’.

Si bien, en diversas entrevistas sí admitió que se arrepentía de no haberse casado, ya que priorizó su carrera artística, sí ha tenido algunos amoríos con figuras del espectáculo y la política.

Y aunque confiesa que no está buscando pareja actualmente, pues se siente una mujer plena estando soltera, sus prospectos sí deben cumplir ciertos requisitos para poder iniciar una relación sentimental con la actriz.

En entrevista reciente retomada por Mezcal TV, Erika Buenfil aclaró que no descarta abrirle las puertas al amor y volver a enamorarse.

La protagonista de ‘Marisol’ reveló que prefiere a los caballeros formales y maduros, sin embargo, aclara que no deben ser demasiado mayores para ella, ni ella tampoco debe ser mucho menor a él.

Para la actriz de ‘Amores verdaderos’ la diferencia de edades sí es importante al momento de entablar una relación sentimental.

La edad máxima en cuanto a diferencia de edades entre ella y el prospecto debe ser de 5 años. No más.

"Sí, me importa la diferencia de edades; máximo, menor que yo cinco años y mayor [también] tampoco rucos, ¡no quiero!", aclaró enfática Buenfil.

Asimismo, agregó que el prospecto debe ser una persona trabajadora, muy seguro de sí mismo y estar consciente de que su pareja -Erika Buenfil- es una figura mediática, a veces polémica, que suele generar ciertos comentarios de parte de la prensa y el público.

Ya que admite la actriz que, generalmente, que ella esté en el “ojo público” no suele ser bien visto por algunos galanes.

"Si llega, no importa de dónde sea, que sea un hombre trabajador y que está bien, nada más", destacó.

Erika Buenfil reflexionó respecto de que, a raíz de haberse convertido en madre, su forma de coquetear cambió, no obstante, aún recuerda cómo atraer a un hombre de una manera casual.

"Sí, soy muy coqueta. Bueno, ya no, ¿eh? Se me quitó, me volví buena persona y mamá", comentó. Aunque ya no es “tan aventada”, admite que si le gusta un galán, “si le echa su miradita”, concluyó.

