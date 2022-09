¿Cuáles son los premios de Johnny Depp?

¿Alguna vez te has preguntado cuántos premios ya se ganó Johnny Depp en el transcurso de sus 38 años de carrera actoral? Si es así y no conoces la respuesta, no te preocupes, porque en La Verdad Noticias te la diremos.

A pesar de que Johnny Depp no se ha ganado un Óscar, sí que ha sido galardonado con diferentes premios, pero… ¿Cuáles son estos?

Primeramente, en 1999 obtuvo un César honorífico en los Premios César, en el 2003 se ganó un premio del Sindicato de actores como mejor actor en la película “Piratas del Caribe: La maldición del Perla Negra” y en año 2008 se ganó un Globo de Oro como mejor actor en la película “Sweeney Todd: El Barbero Demoniaco”.

A su vez, también se ganó 2 premios Saturn en el 2000 y 2002 respectivamente, precisamente por su papel en las películas “La leyenda del jinete sin cabeza” y “Desde el infierno”.,

Finalmente, uno de los últimos premios que recibió fue el Donostia.

Cabe destacar que también tiene premios People's Choice Awards y más.

Premio de Johnny Depp Donostia 2021

En el marco del Festival de Cine de San Sebastián del año 2021, Johnny Depp recibió el galardón honorífico más importante del certamen, ¡un premio Donostia!

“Estoy profundamente honrado y estoy profundamente agradecido, soy muy malo para hablar en público… Para las personas que han sido un gran apoyo para mí, que han estado ahí desde un largo tiempo, les agradezco eternamente a ustedes, guerreros”. Johnny Depp al recibir su premio Donostia.

Otras personalidades del mundo del espectáculo que se han ganado un premio Donostia, son: Juliette Binoche, David Cronenberg, Marion Cotillard, Viggo Mortensen, Penélope Cruz, Donald Sutherland, Costa-Gavras, Hirokazu Koreeda, Danny DeVito, Judi Dench, Ricardo Darín, Monica Bellucci, Agnès Varda, Sigourney Weaver, Ethan Hawke, Emily Watson, entre otros.

Personajes de Johnny Depp

En el transcurso del tiempo, Johnny Depp le ha dado vida a innumerables personajes, cada uno diferente al otro y con más o menos éxito en comparación. A continuación te presentaremos una lista de ellos:

Glen Lantz / Pesadilla en Elm Street

Jack / Punto de recreo

Lerner / Platoon

Officier Tom Hanson / 21 Jump Street

Edward / El joven manos de tijeras

Wade 'Cry Baby' Walker / Cry-Baby

El adolescente de la tele / Pesadilla final: la muerte de Freddy

Gilbert Grape / ¿A quién ama Gilbert Grape?

Axel Blackmar / El sueño de Arizona

Sam / Benny & Joon

Ed Wood / Ed Wood

Don Juan / Don Juan DeMarco

William Blake / Dead Man

Gene Watson / A la hora señalada

Él mismo / Cannes man

Raphae / The Brave

Donnie Brasco /Donnie Brasco

Raoul Duke / Pánico y locura en las vegas

William Blake/Himself / Colgados en Los Ángeles

Ichabod Crane / Sleepy Hollow

Dean Corso / La novena puerta

Spencer Armacost / La cara del terror

Cesar / Vidas furtivas

Roux / Chocolat

Bon Bon / Antes que anochezca

Fred Abberline / Desde el infierno

George Jung / Blow

Él mismo / Lost in La Mancha

Jack Sparrow / Saga: Piratas del Caribe.

Sands / El Mexicano

Rochester / The Libertine

Mort Rainey / La ventana secreta

Victor Van Dort / La novia cadáver

L'inconnu / Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants

James M. Barrie / Descubriendo Nunca Jamás

Willy Wonka / Charlie y la fábrica de chocolate

Sweeney Todd / El barbero diabólico de la calle Fleet

Él mismo / Vida y muerte de un cantante

Narrador / Vida y hazañas del Dr. Hunter S. Thompson

Narrador / When You're Strange

John Dillinger / Enemigos públicos

Tony / El imaginario del Doctor Parnassus

Frank Tupelo / The Tourist

El sombrerero Loco / Alicia en el País de las Maravillas

Rango (voz) / Rango

Paul Kemp / Los diarios del ron

Él mismo / Life's Too Short

Barnabas Collins / Sombras tenebrosas

Tom Hanson / Infiltrados en clase

Él mismo / For No Good Reaso

Matthew Smith / Lucky Them

Toro / El llanero solitario

Guy Lapointe / Tusk

Will Caster / Transcendence

El lobo / En el bosque

Charlie Mortdecai / Mortdecai

Whitey Bulger / Black Mass. Estrictamente criminal

Guy Lapointe / Yoga Hosers

Gerardo Grindelwald / Animales fantásticos y dónde encontrarlos

Edward Ratchett / Asesinato en el Orient Express

Sherlock Gnomes / Sherlock Gnomes

Richard / Richard dice adiós

Chick Purchase / London Fields

Russell Poole / Ciudad de mentiras

Gellert Grindelwald / Animales fantásticos: Los Crímenes de Grindelwald

Colonel Joll / Waiting For The Barbarians

W. Eugene Smith / El fotógrafo de Minamata

Él mismo / Crock of Gold: Bebiendo con Shane MacGowen

Carl Kolchak / The Night Stalker

Nick Charles / The Thin Man

¿Recuerdas algún otro personaje?

¿Cómo llegó a la fama Johnny Depp?

¿Cómo llegó a la fama Johnny Depp?

Johnny Depp se inició pública y formalmente en el mundo de la actuación al salir en el filme “Pesadilla en la calle del infierno” de 1984 y dio un gran salto a la fama cuando se consagró como estrella adolescente por la serie de televisión 21 Jump Street de 1987, no obstante, con la película “El joven manos de tijeras” recibió el reconocimiento de la crítica cinematográfica.

