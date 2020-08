¿Cuáles son las canciones favoritas de Suga? ¡No todas son de BTS!

La música siempre ha sido una gran parte de la vida de Suga, incluso antes de unirse al galardonado grupo de K-pop, BTS. De hecho, en una entrevista con Jimmy Fallon, compartió que si no estuviera rapeando y bailando, probablemente sería compositor o productor.

Gracias a una lista de reproducción publicada en Spotify, los fanáticos aprendieron un poco más sobre algunas de las canciones favoritas de Suga, algunas de las cuales fueron lanzadas con BTS. A continuación, presentamos algunas de las recomendaciones de canciones de Min Yoongi.

Estas son algunas de las canciones favoritas de Suga de BTS

"Suga's Interlude" de Halsey

Después de trabajar con Halsey en "Boy With Luv", el galardonado artista le pidió a Suga que colaborara en su álbum recientemente lanzado, Manic. Lanzaron una canción juntos, titulada "Suga's Interlude", que por supuesto obtuvo muchos elogios y admiración de los fans.

En cuestión de semanas, la canción obtuvo más de 30 millones de reproducciones en Spotify. Suga, Halsey y los otros miembros de BTS publicaron sobre esto en las redes sociales, y luego compartieron una imagen del iHeartRadio Jingle Ball, donde ambos actuaron.

"Power" de Kanye West

Para una entrevista de 2017, cuando se le preguntó qué canción sonaría cuando entraran a una habitación, Suga respondió rápidamente "Power" de Kanya West. Los otros miembros de BTS estuvieron de acuerdo, rompiendo en una rápida interpretación de la canción de rap. Suga a menudo expresaba su admiración por otros raperos. Eso incluye a The Notorious B.I.G., Eminem y Drake.

"Sucker" de The Jonas Brothers

Según un fan en Spotify, esta canción llegó a una de las listas de reproducción de Suga en 2019. El idol del K-pop luego tuvo la oportunidad de pasar el rato con los Jonas Brothers en los Billboard Music Awards, RM incluso compartió sus mejores deseos para ellos. en su regreso.

"Work Out" de J. Cole

Antes de actualizar su lista de reproducción "Hip-Hop Replay" en Spotify, Suga compartió una de sus canciones favoritas de J. Cole, "Work Out". No es ninguna sorpresa para los fanáticos de BTS que este rapero ama la música de J. Cole, ya que a menudo menciona al artista (y Drake) en entrevistas como algunos de sus músicos favoritos.

Algunas de las canciones favoritas de Suga de "Map of the Soul: 7

Gracias a una lista de reproducción seleccionada por Suga, los fanáticos descubrieron cuáles de las canciones del grupo de K-pop son sus favoritas actuales. Algunas de sus recomendaciones de canciones del nuevo álbum, Map of the Soul: 7 incluyen “On”, su canción en solitario “Interlude: Shadow”, “On Feat. Sia ", y la canción de rap," Ugh ".

"Un ARMY acaba de pedir a Yoongi una recomendación de canción y literal respondió: El interludio de Suga ", señaló un usuario de Twitter.

Off of Wings, Suga recomienda la canción del grupo que a menudo se interpreta en vivo, titulada "Blood, Sweat, and Tears". Otros favoritos enumerados en la lista de reproducción de Suga incluyen "Spring Day", "Burning Up (Fire)" y "I Need U", todas están disponibles en Spotify.