¿Cuáles han sido las parejas de Niurka Marcos?

La famosa actriz y vedette conocida por muchos como Niurka Marcos, ha protagonizado varios romances, con personas que han formado parte del mundo del espectáculo, por lo que algunas de ellas se te podrían hacer familiares.

Cada uno de estos personajes tienen algo en común: logran enamorar a la famosa en un dos por tres.

Algunos de ellos son mayores que la cubana. Sin embargo, todo parece indicar que los de menor edad son los que suelen atraparla con más facilidad.

¿Quién fue el primer esposo de Niurka Marcos?

Niurka Marcos y Federico

Federico es el nombre del primer esposo de Niurka de quien se conoce muy poco. Es un hombre originario de Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con diversos medios, se conocieron cuando la mujer recién llegó a México.

En ese entonces, la cubana tenía como propósito incursionar en el mundo del vedetismo en México. Pero este sujeto hizo que su vida comenzara a tomar otro rumbo.

Federico y Niurka se casaron muy enamorados. Él le prometió amor, confianza, fidelidad y, sobre todo, felicidad. Sin embargo, las cosas no fueron así, pues la famosa vivió tormentosos episodios de violencia.

Marcos se embarazó y trajo al mundo a su primer hijo, a quien le puso por nombre Kiko. En ese tiempo estuvo viviendo en Mazatlán en un cuarto de pocas dimensiones.

Solo contaban con un colchón y un refrigerador. No eran las mejores condiciones para vivir y menos para recibir a un nuevo ser. De hecho, la famosa en una ocasión dijo:

“DESCUBRÍ QUE SU MUNDO ERA DE MUCHA POBREZA, PERO YO TRATÉ DE ADAPTARME PORQUE NO ME IMPORTABA, ESO NO ERA MÍO, ESE ERA SU MUNDO, EL MÍO ERA OTRO”.

Lo peor llegó después, cuando comenzó a maltratarla. Mencionó que incluso llegó a golpear a su hijo cuando era un bebé. En otra ocasión, Federico, quien trabajaba en la PGR, le apuntó con una pistola en la cabeza.

Ante los malos tratos, Niurka decidió separarse de él. Esto dio paso a que la famosa se regresara a Cuba, pero años después volvió a México.

Jorge Pasos

En 1994, la cubana volvió a pisar tierras mexicanas en el ‘Tropicana’, uno de los centros nocturnos más populares de Mérida. Fue en ese momento cuando se reencontró con Jorge Francisco Pasos, un empresario de espectáculos.

Jorge y Niurka comenzaron una relación que dio como fruto el nacimiento de una niña a quien llamaron Romina. El matrimonio no duró mucho, ya que él quería a una ama de casa y ella quería triunfar como bailarina.

Al poco tiempo la cubana se convirtió en conductora de un programa de televisión. En una entrevista al elenco de Vivo por Elena, conoció al productor Juan Osorio, quien quedó enamorado en cuanto vio a Niurka.

A partir de ese momento, la relación con Jorge se fue debilitando. Por lo tanto, la pareja terminó por separarse y tomar caminos distintos.

La relación de Niurka y Juan Osorio

Niurka Marcos y Juan Osorio se conocieron en 1998, cuando ella trabajaba en la televisión de Cancún, Quintana Roo. En esa época, el productor de televisión estaba inmerso en el mundo de las drogas.

Quedó impactado por la belleza de la bailarina, actriz y cantante. Tanto le gustó que la llevó a la Ciudad de México para incluirla en el elenco de la telenovela ‘Vivo por Elena’.

Niurka Marcos y Juan Osorio

Cuando Osorio se recuperó por completo de las drogas, se centró en apoyar la carrera de Niurka. Fue entonces que en 2001 la vedette obtuvo el papel principal de la obra de teatro ‘Aventurera’.

En 2002 Niurka quedó embarazada de Emilio, el único hijo que tuvo con el productor, y se vio obligada a dejar de trabajar. De acuerdo con la cubana, al dejar su carrera por el embarazo empezaron a tener problemas económicos.

“TENGO QUE AGRADECERLE A JUAN QUE ME LLEVÓ A TELEVISA, PERO DESPUÉS ÉL VIVÍA DE MI TALENTO”, DIJO NIURKA MARCOS A LA EMISIÓN ‘HISTORIAS ENGARZADAS’.

En 2003, Niurka actuó en la telenovela ‘Velo de novia’, producida por su esposo Juan Osorio. Los protagonistas eran Eduardo Santamarina y Susana González.

Lo que nadie se imaginó fue que esa producción terminaría con la relación entre Juan y Niurka. Pues al parecer la cubana se había enamorado de uno de sus compañeros de elenco, estamos hablando de Bobby Larios.

En diciembre de 2003, la bailarina anunció su separación de Juan Osorio. Un mes después, dijo que ya andaba con alguien más.

La historia de amor entre Niurka y Bobby Larios

En enero de 2004, Niurka informó que sostenía una relación con su compañero de elenco Bobby Larios. El hecho desató un tremendo escándalo mediático y acaparó los micrófonos de la prensa durante mucho tiempo.

A un mes de iniciada la relación, los actores contrajeron matrimonio pero con todos los pronósticos en contra. La relación se caracterizó por ser muy mediática, razón por la cual no duró más de un par de años.

Bobby Larios y Niurka Marcos

En una ocasión, el mexicano reveló que el cura que los unió en sagrado matrimonio era falso. Además, Bobby dijo que fue una de las etapas más duras de su vida, pues sufrió mucho al lado de la famosa.

“FUE UNA PESADILLA, TODO LO QUE VIVÍ, TODO LO QUE SE ME FUE, TODO LO QUE SE ME QUITÓ, TÚ NO SABES, LA VERDAD. NO SE LO DESEO A NADIE NI SE LO DESEO A JUAN TAMPOCO”.

Si bien la presión mediática debilitó su relación, la gota que derramó el vaso fue una pelea que surgió en casa, entre los hijos de los actores. De acuerdo con los medios, Niurka y sus hijos trataban mal al hijo que Larios había tenido con otra mujer.

“HUBO UNA DISCUSIÓN POR LOS NIÑOS, ENTONCES YO AGARRÉ A MI HIJO Y LE DIJE: ‘¿SABES QUÉ…?’(EL PROBLEMA FUE) CON EMILIO, PERO ERA, COSA DE NIÑITOS, QUE SE PELEABAN, NIURKA SE MOLESTÓ, ENTRÓ GRITANDO, SE DIJO, YO ME MOLESTÉ. NO ME GUSTÓ LA FORMA DE CÓMO ERA EL TRATO… YO TOMÉ LA DECISIÓN DE DECIR: ‘ME VOY, ME LARGO’ PORQUE YA NO AGUANTABA, YA LA PRESIÓN ERA TANTA DENTRO DE ESA RELACIÓN QUE TOMÉ LA DECISIÓN DE SALIRME Y CUANDO ME SALÍ, NADA MÁS ME FUI CON UNA MALETA, MI COCHE Y UNAS JOYAS QUE YO HABÍA COMPRADO”.

¿Quiénes han sido los amantes de Niurka Marcos?

Yanixan

En el 2007, Niurka volvió a probar suerte en el amor y se volvió a casar. En esta ocasión contrajo matrimonio con Yanixan, en las playas de Acapulco, bajo un ritual espiritual con tradiciones prehispánicas.

Los dos parecían estar muy enamorados, pero poco a poco comenzaron a salir fuertes rumores. En primer lugar, se dijo que la cubana arregló un matrimonio por bienes separados, previniendo una separación.

El joven cubano era diez años menor que ella. Luego se supo que el muchacho le fue infiel, por lo que dos años después se separaron. Al poco tiempo se dio a conocer que Yanixan se casó con un transexual.

Niurka Marcos y Yanixan

Eduardo Antonio

En el 2010, Niurka se reencontró con un amor del pasado. Estamos hablando del cantante Eduardo Antonio, de quien dijo era “el gran amor de su vida”. De hecho, en varias ocasiones compartieron el escenario sorprendiendo a su público con el talento que tenían.

A pesar del amor que se profesaban el uno al otro, la relación no prosperó. Pese a los rumores que circulaban en su momento, la cubana dejó en claro que él jamás fue “un mantenido”.

Además, resaltó que entre ellos existió un amor que era cien por ciento real. Así que descartaron que su romance haya sido objeto de publicidad para ambos.

Luego de que la relación terminó, el cantante se declaró abiertamente homosexual. En 2021 se casó con un joven llamado Roy García.

Niurka Marcos y Eduardo Antonio

Otros amores de Niurka Marcos

En una entrevista, Niurka Marcos confesó que ha tenido fugaces romances con hombres del medio del espectáculo. Entre ellos se encuentra el actor de telenovelas Mauricio Islas, de hecho la cubana mencionó:

“ME COMÍ A MAURICIO ISLAS, ES UN BOMBÓN, ESE SÍ ME GUSTA, ESTÁ MUY BIEN, ÉL ES UN DULCE POR DONDE QUIERA QUE TE LO COMAS… ÉL ES UNA TERNURA DE BEBÉ, NO RECUERDO CUANDO FUE PORQUE EL HOMBRE QUE HAY EN MÍ NO TIENE MEMORIA”.

El actor Mauricio Islas

La bailarina también tuvo una estrecha relación con Claudio Yarto, vocalista del grupo Caló. Fue en 2018 cuando la reina del escándalo fue a buscar al músico para que le produjera unos temas.

Entonces se dio el clic entre los dos. Él siempre dijo que la cubana era una mujer completa que brillaba porque sí pensaba, que era muy lista. Sin embargo, nunca hubo algo formal entre ambos.

Niurka Marcos y Claudio Yarto

En marzo de 2011, “EI Intocable” le dio el anillo de compromiso a la cubana; sin embargo, ella estaba decidida a cortar por lo sano. A pesar de que se les vio juntos en varias ocasiones, la relación no prosperó.

"El Intocable" y Niurka Marcos

Para abril de ese mismo año, Niurka Marcos presumió un nuevo amor. Se trataba del entrenador físico Reey Montaño, a quien presentó abiertamente como su amante.

Pero la lista de los amores de la cubana no termina ahí, pues se sabe que anduvo con Igor Testamarck, Marko Peña y Raúl Palma.

El actor Juan Vidal

Al corte de esta edición, Niurka Marcos se encuentra sosteniendo una relación sentimental con Juan Vidal. Ambos se conocieron cuando participaron en “La Casa de los Famosos 2” y al parecer planeaban casarse.

Te puede interesar: Video de Niurka bailando en su juventud se hace viral, así se veía