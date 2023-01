¿Cuáles fueron los escándalos en los que estuvo envuelto Eduin Caz en 2022?

Eduin Caz es uno de los artistas más afamados del momento, pues junto a “Grupo Firme” ha logrado rebasar fronteras, logrando llegar a varios rincones de la República, sin embargo, como muchos sabrán, también estuvo envuelto en algunos escándalos. A continuación te los presentamos.

Gracias a su popularidad y ganancias, Eduin Caz y compañía gozan de grandes lujos y se han codeado con otras celebridades como el Canelo o Maluma. El género musical del grupo puede no ser del agrado de muchos, pero canciones como "En tu perra vida" o "Ya supérame", se han hecho virales en las redes sociales.

A lo largo del 2022, Grupo Firme rompió récords con algunos de sus shows, pero también Eduin Caz protagonizó diversos chismes y escándalos que lo rodearon en diversas circunstancias. Aquí el reencuentro de la luz y sombra que ha rodeado al líder del grupo.

Las polémicas más sonadas de Eduin Caz de Grupo Firme

Abucheo Estadio Azteca

El último gran evento de Grupo Firme fue el show del medio tiempo de la NFL en México, como parte del juego especial del Monday Nigth Football. Sin embargo, no fueron bien recibidos por la afición de este deporte, quienes les dieron un abucheo total en todo el Estadio Azteca. Eduin Caz respondió en sus redes sociales que "cuando quieran les llenamos".

Pelea con el Canelo

Otro de los escándalos más recientes fue la supuesta pelea con el Canelo Álvarez durante la fiesta de XV años de su hija Emily Cinnamon. Al parecer, el boxeador bebió de más y terminó corriendo a Eduin Caz junto a Grupo Firme, pues sintió que le robaban el show. Poco después, el pugilista mexicano desmintió los rumores y explicó que sí echó a dos invitados, pero eran personas ajenas a los asistentes.

Abuso del alcohol

Es sabido que Eduin y Grupo Firme siempre celebran con shots en sus conciertos y al finalizar estos. Sin embargo, en mayo pasado, el cantante estuvo hospitalizado por supuestamente consumir alcohol y hasta sustancias nocivas. Sin embargo, Eduin Caz desmintió los rumores, pero ha preocupado a sus fans sobre su exceso con la bebida. Actualmente, parece que ha estado tratando de mantenerse sobrio y ni siquiera bebió en Nochebuena.

Infidelidad

Actualmente, Eduin Caz y su esposa esperan la llegada de su próximo hijo, incluso ya hicieron la revelación de género. Sin embargo, en meses pasados se rumoró que el líder de Grupo Firme le fue infiel a su pareja con Stephanie Hernández. La joven supuestamente reveló pruebas de la relación.

Berrinche en Las Vegas

Grupo Firme se presentó en Las Vegas, pero el tiempo se le pasó a Eduin Caz, quien hizo un berrinche luego de que tuviera que finalizar el concierto. Y es que el cantante asegura que se enojó con su equipo al no entender por qué no lo dejaron continuar. Sin embargo, el recinto le cobró una multa de 5 millones de pesos por no respetar el horario que se le otorgó para el evento.

