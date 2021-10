¿Cuáles eran los planes de Selena Quintanilla para su futuro?, tenía solo 23 años

Cuando escuchamos el nombre de Selena pensamos en canciones como “El chico del apartamento 512”, pero también en su asesinato, entonces si analizamos las cosas esta famosa cantante falleció con solo 23 años, entonces ¿cuáles eran los planes de Selena Quintanilla para su futuro?.

Selena llegó a ser conocida mundialmente y muy querida entre la comunidad latina, pero su vida fue acaba cuando Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, la asesinó de un disparo el 31 de marzo de 1995.

La noticia de la muerte de Selena causó conmoción en México y a toda la comunidad latina, que disfrutaba de sus pegajosos temas; y aunque han pasado más de dos décadas y media de su partida, su legado aún sigue vigente, tanto así que se han grabado películas y series en su nombre.

Lo que es cierto es que fueron pocos los que sabían cuáles eran los planes de Selena Quintanilla para su futuro que como es de esperarse quería más para su carrera, pero ella había planificado cuidadosamente su futuro.

¿Cuáles eran los planes de Selena Quintanilla para su futuro?

En su vida privada y para su carrera, Selena ya sabía qué era lo que quería.

En lo que tiene que ver con su vida privada, su viudo Chris Pérez, quien fuera el guitarrista de su banda, dijo que Selena Quintanilla anhelaba formar una familia y en su libro “Para Selena con amor”, contó que ellos habían comprado un terreno, donde planeaban construir su casa y criar a sus hijos.

De hecho Selena quería tener cinco hijos, pero él confesó que solo quería dos, pero al morir, él no soportó la idea de vivir ahí sin ella, por lo que terminó vendiendo el terreno que ambos habían adquirido.

Tiempo después, A.B. Quintanilla, confirmó este hecho cuando dijo que Selena quería tener una familia. “Ella iba a pedir un año o dos para tener un hijo o hija y después regresar otra vez [a los escenarios]”.

“Solo espero estar viva, espero que cantando todavía y, tal vez dentro de 10 años, bajarle un poco al ritmo para tener una familia”, fueron las palabras que Selena dijo que A.B. Quintanilla recordó.

Planes de Selena Quintanilla para su futuro: Como artista

No solo tenía firme una visión de su vida personal, los planes de Selena Quintanilla para su futuro definitivamente se centraban en su carrera artística.

Meses antes de su muerte, Selena conversó con Ana María Canseco y le contó en una entrevista que se dio en diciembre de 1994 cuales eran los planes de Selena Quintanilla para su futuro en sentido artístico.

“Mis planes para el futuro son llegar a ser una artista internacional, no solamente de la música mexicana, también de la música en inglés. No tengo que ser un éxito en el mercado inglés, no más tengo que tratar y pues ser lo mejor que puedo ser. Intentarlo va a ser lo máximo para mí”, manifestó.

Muerte de Selena

La presidente del club de fans le disparó, acabando con los planes de Selena Quintanilla para su futuro.

La reina del Tex-Mex murió el 31 de marzo de 1995. Selena Quintanilla fue al motel donde se alojaba Yolanda para pedirle unos documentos financieros que no le había entregado la noche anterior. Pero para ese entonces la relación no iba bien ya que la familia Quintanilla confrontó a Saldívar por haber malversado más de US$60.000 en cheques falsificados.

Como la mujer no quería entregarle los documentos le dijo a Selena que había sido violada, por lo que la artista la llevó a un centro médico pero los médicos no encontraron rastros de violencia. Al regresar al hotel comenzaron a discutir, fue en ese instante que Saldívar sacó un arma de su bolso y le disparó.

Saldívar intentó salir con su camioneta, pero fue interceptada por varios policías que recorrían el lugar y detenida detenida luego de que amenazara con querer quitarse la vida y le dijera a la Policía que el arma se le disparó por accidente, terminando así con los planes de Selena Quintanilla para su futuro.

Yolanda Saldívar corta con los planes de Selena Quintanilla para su futuro

La entonces presunta asesina de Selena, Yolanda Saldívar, fue llevada a juicio en octubre de 1995 y en todo momento dijo ser inocente, pero tras dos horas de deliberación, el jurado decidió que la exenfermera fuera condenada a cadena perpetua por asesinato en primer grado.

Desde entonces ha buscado apelar varias veces su sentencia: en 2014 pidió su liberación para 2015, ya que aseguraba que su salud estaba deteriorada; sin embargo, no lo pudo comprobar. Sin embargo los planes de Selena Quintanilla para su futuro quedaron interrumpidos y nunca se sabrá qué sería de ella actualmente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!