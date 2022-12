¿Cuál fue la reacción de Leonardo García ante las declaraciones de su padre?

Leonardo García rompió el silencio y explotó en contra de su padre, luego de que el histrión realizara fuertes declaraciones sobre su madre Sandra Vale, al revelar que esta última le daba drogas.

"Ellos están sacando una serie de chismes para perjudicar a mi actual familia … A mí no me tiene que proporcionar droga nadie, si la necesito la consigo yo, (y no) el hijo de Margarita, porque él no le mete a eso. Vamos aclarando: ellos tienen que ver con las drogas", señaló en un video al que la revista TVyNovelas tuvo acceso.

"Es importante decir que las drogas se las proporciona a sus propios hijos, Sandy, su mamá, esa es la verdad, no hay más vuelta que dar", sentenció.

Leonardo García responde a las acusaciones de su papá

Con un par de fotografías de la revista TVyNovelas, la tarde de este 20 de diciembre Leonardo García reaccionó a las declaraciones de Andrés en Instagram.

A través de un mensaje, el actor, de 49 años, desmintió y lamentó los señalamientos de su padre hacia su madre: "Es una tristeza que el señor Andrés se exprese así de una mujer", dijo al inicio del texto.

"Primero quiso matar a Roberto Palazuelos, luego a mí no me bajo de cretino de mal hijo y puros insultos de su parte y ahora esto, hablando mal de mi señora madre cuando ella siempre lo ha cuidado durante 60 años y hablar de una mujer así no tiene perdón de Dios", dijo sobre las agresiones del protagonista de 'Mujeres engañadas'.

"Me da pena con el público sobre las declaraciones que hace este hombre", señaló sin referirse a él como papá. "Yo siento que esta última declaración ¡es inaudita! Y yo ya no quiero hablar más de este tema, yo no voy a entrar a este circo de un hombre poco caballeroso hablando así de una dama. Este es el resultado de un hombre y una persona narcisista cómo mi padre", sentenció en Instagram.

Los famosos que apoyan a Leonardo García

Ante la publicación del hijo del actor, varios famosos reaccionaron y le mostraron su apoyo a Leonardo. Adriana Cataño, expareja de Jorge Salinas, fue una de ellas: "Qué fuerte todo esto. Orando por ustedes para que puedan unirse de nuevo como familia. Qué situación tan triste".

El chef Yogui, colaborador del programa “Hoy”, también se pronunció al respecto: "Coincido contigo querido, les mando un fuerte abrazo".

El actor Víctor González le envió un "abrazo de oso", mientras que la tía de Frida Sofía, Ximena Moctezuma, externó su enojo ante la situación.

"¡Inaceptable! Yo que conozco a mi adorada Sandy desde que soy una chamaca, sé lo que lo ha cuidado y la gran mamá hasta sobre protectora que es. Es más, siempre le he dicho que ya no lo cuide tanto porque ni se lo merece. Aquí la prueba. ¡Ardo de coraje! Besos, mi niño, ni hagas caso. Y lo siento de verdad", se lee.

La relación entre Andrés García y su hijo se tornó tensa recientemente, cuando Leonardo declaró que Margarita Portillo, actual esposa de su padre, no le brinda los cuidados necesarios. Además, de que su hijo no le había dado el dinero de la venta de una de sus propiedades, situación que causó el enojo del actor y por lo cual lo llenó de insultos.

