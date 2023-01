¿Cuál fue la razón por la que Jacky Bracamontes no se casó con Arturo Carmona?

Arturo Carmona es catalogado como uno de los actores favoritos del público femenino, pues no es un secreto que es considerado como uno de los galanes de telenovela más guapos de la televisión mexicana, sin embargo, muy poco se conoce de su relación con la también actriz Jacky Bracamontes, con quien estuvo a punto de casarse.

En una entrevista reciente para el programa ‘Hoy Día’, el actor contó que la familia de Bracamontes no estaba de acuerdo con que ella se casara con un hombre que ya estaba divorciado y tenía una hija.

“Hay personas que dicen: ‘Oye, pues yo quiero tener mis propios hijos’ o simplemente ‘no, yo no acepto o no aceptaría una persona que viene ya con hijos’ y es algo que se respeta. No soy quién para juzgar o criticar”, indicó.

A pesar de que respeta que muchos no aceptan a personas con hijos, tiene claro que su prioridad siempre va a ser su hija: “Obviamente, mi hija va a estar siempre primero”, expresó.

Cabe resaltar que Arturo Carmona y Jacky Bracamontes iniciaron una relación después de que el actor se divorciara de Alicia Villareal, con quien tuvo una hija en 1999.

Esta no es la primera vez que el también futbolista se sincera sobre su relación con la actriz, pues hace unos años también dio detalles de cómo la familia de su ex pareja influyó para que no aceptará casarse con él.

“Jacky le entró, pero tenía aquí a su mamá diciéndole ‘no, no, no’. Se empieza a convertir en un conflicto, Jacky estaba muy bien, pero de repente le venía un tema y me empezaba a decir”, expresó en 2021, durante una charla con el periodista Fernando Lozano.

En aquel entonces, contó que la actriz tenía una especie de celos por su hija: “Me decía ‘es que yo quiero ser la uno en tu vida y es que soy la dos’, yo le preguntaba ‘¿por?’ y señalaba a mi hija”, apuntó.

A pesar de que intentó explicarle que el amor que sentía por ella era muy distinto al que le tenía a su primogénita, la celebridad también le decía que estaría en contacto constante con la famosa cantante de regional mexicano.

“Le dije: ‘Son amores muy diferentes, no hay competencia’. Ella me decía: ‘Vas a seguir viendo a su mamá’; entonces yo le comenté: ‘Mi hija no es un problema’. Yo me empecé a relajar y dije: ‘No es por ahí’, pero ya teníamos un rato, ya habíamos avanzado muchísimo, duramos juntos como dos años y medio”, mencionó.

