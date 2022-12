¿Cuál fue la petición que Yeri Mua le hizo a Mona tras su pelea con Geros?

Yeri Mua es una de las mujeres más sexys de las redes sociales, motivo por el cual, ha logrado acaparar las miradas de sus seguidores, a través de las diferentes fotografías que comparte, con las que siempre se convierte en tendencia, sin embargo, la también influencer causó revuelo tras la petición que le realizó a Mona.

Yeri Mua reaccionó a la polémica discusión que se volvió viral en redes, luego de que Geros asegurara en vivo que le daría vergüenza que Mona tuviera contenido en la plataforma que lanzó a la fama a Karely Ruiz.

“Yo sé que no me tengo que meter, pero yo he visto otra chica por ahí que anda batallando con su relación, hay un muchacho que le dice ‘no tú no te hagas onlyfans, tú no muestres’ y a mí me da vergüenza, y cosillas que he visto si te puedo mandar un consejo morra, si puedes ver lo que estoy pasando, no te dejes llevar por un wey, tú eres la estrella, tú eres la perra”, comentó Yeri Mua a Mona.

La influencer y Reina del Carnaval de Veracruz expresó que este consejo iba dirigido a cualquiera de sus seguidoras, que estén pasando por una situación similar.

"Hay muchas aquí que nos hacemos chiquitas por la persona que está a nuestro lado, no mi amor, tú eres la grande, y no tienes que dejar que ningún wey te haga sentir menos que una reina", comentó.

Finalmente, señaló que, aunque sabe que no le cae bien a Mona, aun así espera que escuche su consejo, pues lo hace de corazón.

“Yo sé que quizá no te caigo bien, pero escucha mi consejo, te lo doy de corazón, tú eres la estrella, no él y te puedes conseguir uno más guapo, todas lo sabemos”.

