¿Cuál fue la declaración que Margarita Portillo realizó sobre Leonardo García?

Leonardo García es uno de los hijos del actor Andrés García, mismo que acaparó las miradas de los reflectores tras dar a conocer un comunicado, en el que supuestamente despotricó en contra de la esposa del histrión, conocida como Margarita Portillo, cabe mencionar, que esta última fue entrevistada por el matutino de TV Azteca conocido como “Venga la alegría”, en donde realizó impactantes declaraciones.

"Regresar a su casa, no va a poder regresar, Andrés está débil, en su casa no tiene las comodidades que tiene aquí, las instalaciones que tiene aquí... atender a un enfermo ahí, no, él no puede estar allá", dijo.

Margarita también fue cuestionada sobre cómo siguen las cosas entre Don Andrés y sus hijos luego de una serie de declaraciones entre ambas partes que han generado controversia, como la vez que Don Andrés declaró que la mamá de Leonardo y Andrés Jr, les daba sustancias ilícitas.

Tras esto, Margarita dijo que el 27 de diciembre recibió unos mensajes de Leonardo García para Don Andrés y se dio cuenta de que Leonardo supuestamente no estaba bien, "Leonardo me escribió justamente el 27, tengo guardados los textos y todo, no tiene ni caso, yo creo que no estaba... en óptimo estado, digámoslo de una manera elegante".

Te puede interesar: Esposa de Andrés García, rompe el silencio y responde a Leonardo García