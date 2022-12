¿Cuál fue la broma con la que Justin Bieber hizo enojar a sus seguidores?

Justi Bieber, es uno de los cantantes más afamados de todos los tiempos, pues gracias a éxitos como “Baby” y “Love Me” se logró posicionar como uno de los artistas favoritos, sin embargo, en 2019 realizó una broma que hizo enojar a sus fans.

Con motivo del “Día de los inocentes”o "April Fools Day", el cantante canadiense quiso divertirse un poco, sin embargo, eligió una broma que más tarde causaría la indignación en redes, por lo cual terminaría pidiendo disculpas.



Todo comenzó cuando Justin publicó en su cuenta de Instagram una ecografía con el mensaje: “Si creías que esto era April Fools”, poco después el cantante lanzó otra publicación con varias imágenes de su esposa siendo atendida por un equipo médico.

La modelo tenía el vientre descubierto, lo que hacía pensar que se trataba de una visita al ginecólogo por un posible embarazo.

De inmediato, hubo réplica en los medios y varias personas creyeron que de verdad la pareja esperaba a su primogénito, pero también podía ser una broma, aun así varios internautas cayeron en la trampa.

Bieber confirmó la broma casi una hora después de la publicación y lo hizo de una forma bastante original, publicando la imagen de la misma ecografía, pero un perro editado sobre la cabeza del feto, que reafirmaba que todo era un chiste del April Fools’ Day.

Tras esta broma, internautas en redes criticaron al intérprete por jugar con este tema e incluso lo acusaron de “insensible” por las personas que no pueden tener hijos, fueron tantos los comentarios que Bieber se disculpó por la broma en su Instagram.



"Siempre habrá gente ofendida, también hay personas que no se toman las bromas muy bien, soy un bromista y fue APRIL FOOLS".

Finalmente, Bieber lamentó que algunas personas se ofendieran tras la broma: "No lo hice en absoluto por ser insensible con las personas que no pueden tener hijos", aseguró Justin. "Mucha gente que conozco, la primera vez que hacen bromas en April Fools consiste en decirles a sus padres que están embarazadas para obtener una gran reacción. Pero me disculparé de todos modos y me responsabilizaré y lo lamentaré por las personas que se ofendieron".

