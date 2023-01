¿Cuál fue el mensaje que Roberto Palazuelos le envió a Andrés García?

Roberto Palazuelos acaparó las miradas de los medios de comunicación, quienes no dudaron ni un segundo en preguntarle sobre su relación con el actor Andrés García, de quien actualmente se encuentra distanciado, pero a pesar de dicha situación, decidió enviarle un mensaje.

Andrés García, de 81 años, veía a Roberto Palazuelos, de 55, como un hijo, esto debido a la entrañable amistad que sostenían desde hace varias décadas. Sin embargo, luego de que se destaparan detalles sobre el testamento del protagonista de ‘Pedro Navaja’, los famosos entraron en conflicto por una serie de declaraciones públicas al respecto.

Aunque se pensó que los actores se reconciliarían pronto, sucedió todo lo contrario, Andrés García acusó a Palazuelos de haber amenazado a su esposa Margarita Portillo. En respuesta a la supuesta advertencia de “destruirlo”, el histrión retó a Palazuelos a un enfrentamiento a balazos.

Además, la salud de Andrés García ha empeorado en los últimos meses, lo cual ha complicado que Roberto Palazuelos se pueda acercar al actor para limar asperezas.

En un reciente encuentro con los medios de comunicación como Despierta América, Roberto Palazuelos afirmó que Andrés García ha sido manipulado y que le han hablado mal de él, lo cual ha entorpecido un reencuentro y reconciliación.

"Ya dirá Dios. Ahí hay cosas muy complejas. A él desgraciadamente le lavaron el coco con cosas que yo nunca dije y que le lavaron el coco por alguna razón", señaló el actor en la entrevista retomada por la periodista Berenice Ortiz.

Roberto Palazuelos desea hacer las paces con Andrés García

Roberto Palazuelos confesó que ha sentido “dolor” y “enojo” por las declaraciones que ha hecho Andrés García en su contra, no obstante, uno de sus deseos es volver a estar frente a frente y arreglar sus diferencias.

Las hospitalizaciones y caídas en cama de Andrés García cada vez son más frecuentes. Ante los medios de comunicación y en sus propias redes sociales, él mismo ha hablado de su deterioro físico. Incluso, ha señalado que “podría estar viviendo sus últimos días”, por lo que Roberto Palazuelos cree que tienen que solucionar sus problemas antes de que la muerte los sorprenda.

"Claro que me gustaría (que nos reconciliáramos), que no se vaya sin que él y yo hablemos. No sé cómo ande de salud y demás, pero qué les puedo decir", mencionó.

El abogado y empresario comentó que otro de sus deseos es que Andrés García deje este mundo como el gran artista que fue y "que se vaya en paz y ya no con tanto chisme".

Roberto Palazuelos le envía un mensaje a Andrés García

Antes de despedir a los medios de comunicación, Roberto Palazuelos señaló que si no es posible un encuentro en persona con Andrés García, le gustaría que le hicieran llegar el siguiente mensaje:

"Le puedo decir que lo quiero mucho, que le llenaron la cabeza de tonterías, que lo alejaron de quien lo protegía y lo asesoraba bien, a lo mejor quién sabe para qué cuestión. Eso ya lo veremos cuando las cosas pasen, pero yo le deseo lo mejor", externó.

Roberto Palazuelos también aprovechó las cámaras para exigirle a las personas que lo cuidan, ahora que su salud se vio complicada por la cirrosis hepática que padece, que cuiden su imagen. Cabe mencionar que es su pareja Margarita Portillo quien ha estado cerca del actor en los últimos meses.

"Le pido a quien esté a cargo de él que ya no lo estén exponiendo en mal estado y demás... ahora, todos nos vamos y yo estoy seguro de que nos encontramos en otros planos. Todo mi amor, no nada más mío, sino de mi familia", concluyó.

