¿Cuál fue el mayor escándalo de Galilea Montijo?

El mayor escándalo de Galilea Montijo en el que se ha visto involucrada a lo largo de su carrera fue su relación con su mejor amiga, Inés Gómez Mont, quién se encuentra prófuga de la justicia a lado de su esposo por lavado de dinero.

Galilea Montijo es una conductora con una exitosa carrera que la ha posicionado como una de las mujeres más carismáticas y queridas de la pantalla chica, sin embargo, la presentadora mexicana también ha protagonizado varias polémicas a lo largo de los últimos años que han dado de qué hablar.

Hace un par de meses, Galilea Montijo explotó en llanto y pidió un alto a los ataques en su contra, mismos que se derivaron de los escándalos en los que se vio envuelta, a continuación La Verdad Noticias te informa sobre el más grande escándalo de Galilea Montijo que la ha afectado.

¿Qué dijo Anabel Hernández de Galilea Montijo?

Escándalo de Galilea Montijo y el narcotráfico

En el libro de Anabel Hernández relata lo que pasó entre El Barbas y Galilea Montijo, quién supuestamente mantuvo una relación con el narcotraficante.

La editora dijo lo siguiente al respecto: Yo me hago responsable de lo que está escrito ahí porque no es una difamación lo que está escrito. Yo no sé lo que puedan opinar o no opinar o lo que han opinado o pueden opinar otras personas, eso no está en mi control, no puedo hacerme responsable de lo que digan otros.

Arturo Beltrán Leyva y Galilea Montijo

Galilea Montijo y Arturo Beltrán Leyva

De acuerdo con lo que se narra en el libro ‘Emma y las otras señoras del narco’ de las después de varias entrevistas con testigos, como ex guardias del narcotraficante, se dice que Arturo Beltrán Leyva y Galilea Montijo tuvieron un amorío que duró dos años, era una relación considerada como sería, pues la mantenían en privado.

Este escÁndalo de Galilea Montijo sugiere que e l capo presuntamente llenaba a la tapatía de regalos lujosos y accesorios de diseñador. Uno de los regalos más costosos que supuestamente le obsequió fue un ostentoso reloj Rolex. Otro de los puntos que se abordan en el libro sobre la presunta relación entre Galilea Montijo y Beltrán Leyva fue la supuesta ayuda que le proporcionó para sacar a su hermana Paola de la cárcel.

¿Qué dijo Galilea Montijo sobre Inés Gómez Mont?

Luego de que se dio a conocer que la conductora, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez Puga, cuentan con orden de aprehensión por delincuencia organizada y delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, su amiga Galilea Montijo hablo sobre el caso Mont y dio las siguientes declaraciones.

Yo sólo te puedo hablar del amor que les tengo, a Inés, a su familia, a sus chiquillos, a mi ahijada, que la amo la adoro, su familia siempre me ha tratado como familia (…) Todo el mundo y la gente que la conocemos sabemos el gran ser humano que es, es una persona que siempre está ayudando, es una gran amiga, gran hija, gran esposa, sólo cosas buenas de ella, es una mujer guerrera y espero que este trago amargo lo pase muy rápido.

Este es el escandalo de Galilea Montijo con el que se ha visto más afectada por la gran amistad que tiene con la también conductora Inés Gomez Mont.

