¿Cuál es la verdadera razón por la que María León se separó de 'Playa Limbo'?

María León es considerada como una de las artistas más completas del mundo del espectáculo, pues es bien sabido que es una mujer preparada en varios ámbitos, como el canto, el baile y la composición, y prueba de ello, es su más reciente participación en el reality “Mira Quien Baila”, en el cual se coronó como la ganadora indiscutible, sin embargo, muchos se han preguntado cuál fue la verdadera razón por la que abandonó la agrupación conocida como “Playa Limbo”.

Fue en 2017 que "Playa Limbo" cambió oficialmente de vocalista, María León dijo que su salida fue un “acto de amor” hacia sus compañeros del grupo, ya que la intérprete siempre estaba en diferentes proyectos.

María León en "Playa Limbo"

María en entrevista con Gustavo Adolfo Infante declaró:

“Muchas veces tuve que dejar ir cosas como ‘El Rey León’, un chorro de cosas a las que hice casting y me quedaba, y por cuestiones de calendario no se podía porque ya tenía un compromiso previo. Mi banda y mi familia eran lo más importante.”

Mientras que "Playa Limbo" aumentaba su éxito con cada canción que lanzaban, María León estaba a punto de protagonizar la serie “Guerra de Ídolos”.

María León en "Guerra de ídolos"

La cantante y actriz reveló que habló con sus compañeros de Playa Limbo: “Me pareció muy egoísta que ustedes estén sin trabajar tanto tiempo mientras yo trabajo, pero es su decisión. Me pueden esperar, que son de 6 a 9 meses, o pueden seguir con alguien más. Me parece ilógico que me esperen porque ‘Playa’ ya es una comunidad.”

Después de los 4 discos de “Playa Limbo” con María León como vocalista, la banda lanzó “Universo Amor” en 2018 con Jass Reyes como la nueva cantante.

Jass Reyes en "Playa Limbo"

