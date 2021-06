¿Cuál es la religión de Zayn Malik?

La religión de Zayn Malik durante casi toda su vida fue la musulmana, ya que el cantante nacido en Bradford, Inglaterra es de ascendencia paquistaní por su padre, Yaser Malik. Sin embargo, el artista británico de 28 años reveló en 2018 en una entrevista con la revista British Vogue que ya no se consideraba así mismo como Musulmán.

El intérprete de “Pillowtalk” confesó que no estaba de acuerdo con las doctrinas del Islam, así que desde hace más de dos años, Malik ya no profesa esta religión. No obstante, asegura que aún hay algunas tradiciones y normas de dicha fé que aún continúa poniendo en práctica por costumbre.

Cuando el ex integrante de One Direction hizo esta declaración, generó una gran polémica entre los internautas, ya que hay quienes catalogaron esta decisión como una manera de “burlarse e insultar” de dicha religión, mientras que otros aplaudieron al artista británico por hablar abiertamente sobre estos temas.

¿En qué cree ahora el ex One Direction?

Zayn actualmente considera que tiene una buena relación con Dios, y que no necesita pertenecer a una religión/Foto: Insider

El ex One Direction explicó en su entrevista que ahora solamente cree en Dios, pero a su manera, ya que considera tener una “creencia espiritual” y no se siente identificado hasta el momento con otra religión, pero sí es una persona de mucha fé.

“Creo que cualquiera que sean las creencias religiosas de la gente es entre ellos y quien sea o lo que sea que estén practicando", dijo.

"No creo que necesites comer cierta carne que se ha rezado de cierta manera, no creo que necesites leer una oración en un determinado idioma cinco veces al día. No creo nada de eso. Solo creo que si eres una buena persona todo irá bien para ti", aseveró el cantante Zayn Malik.

Asimismo, la estrella de la música aclaró que el hecho que de él haya renunciado a ser Musulmán, no significa que se sienta avergonzado de esta religión que ha sido parte de su familia y la de miles en todo el mundo; puesto que sólo fue una decisión personal que eligió conforme fue creciendo.

La religión que Zayn Malik y Gigi Hadid le enseñarán a su hija

Khai Malik aprenderá sobre las creencias de su familia, pero ella podrá elegir su religión cuando sea mayor, justo como lo hizo Zayn/Foto: La Vanguardia

La hija de Zayn Malik y Gigi Hadid, Khai Malik será educada con diferentes religiones, así lo confesaron los jóvenes padres. Y es que el cantante y la modelo también fueron instruidos bajo las creencias musulmanas desde que eran niños.

Pero la diferencia está en que la madre de Gigi es cristiana, lo que le dió otra perspectiva de vida a la modelo de 26 años. Así que la hermosa joven desea que Khai pueda elegir su propia religión conforme vaya creciendo, aunque le enseñará sobre las culturas que conforman su familia.

“Creo que (Zayn y yo) queremos que nuestra hija comprenda completamente todos sus antecedentes, y también queremos prepararla (por el odio que hay hacia los musulmanes)", expresó Hadid en Vogue durante febrero. "Si alguien le dice algo en la escuela, queremos darle las herramientas para entender por qué otros niños harían eso y de dónde viene eso”, agregó.

Tanto Hadid como Malik se han declarado en contra de la islamofobia, ya que ambos sufrieron de discriminación cuando profesaban esta fé.

