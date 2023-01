¿Cuál es la religión de Galilea Montijo? Por este motivo dicen que es Santera

Una de las conductoras favoritas del Programa Hoy es sin duda Galilea Montijo, que con su belleza y ocurrencias ha logrado conquistar los corazones de sus fans, que la ven a diario por el canal 2 de Las estrellas.

Su fama la ha llevado a protagonizar grandes proyectos, pero también a que muchos medios tengan los ojos sobre ella, pues, su estatus como figura pública no la exenta de estar en medio de polémicas

Como te dijimos en La Verdad Noticias, la famosa despidió el 2022 con un outfit que encantó a todos, y fue donde mostró un ritual "infalible" para que no le falte el dinero.

¿Galilea Montijo practica la santería?

Sin embargo, su ritual ha residido en redes sociales la polémica que asegura que es un prácticante de la Santería, pues junto a su ritual de año nuevo también se ha podido conocer un video en redes sociales donde Daniel Urquiza, el Rey de las extensioines asegura que Gali es Santera.

Pero ¿Qué es la santería y para qué sirve?; la santería es una religión afro-caribeña que combina aspectos animistas y politeistas con la adoración de los antepasados y el catolicismo cubano.

Esta religión toma otras cosas de varias relligiones y las emzcla en la suya, por lo que puede encontrarse la creencia en los orichas o los dioses del panetón yoruuba con los santos católicos.

Los santeros tienen diferentes herramientas para comunicarse con los orishas y generalmente lo hacen a través de ritos, rezos y técnicas de adivinación, además de que en muchos casos realizan ofrendas a los dioses que suelen incluir el sacrificio de animales.

Por lo que mucha gente también se ha preguntado, ¿cómo se inicia una persona en la santería? según información recogida en varios portales especializados para poder convertirs een santero hace falta una ceremonia llamada asiento en la que se debe pagar miles de dólares y que dura cuatro días.

En ella el iniciado es revestido con una túnic de colores variados según los que correspondan a su espíritu u orishá protector. En ella se le afeita la cabeza y se le sienta en una especia de trono rodeado de instrumentos y ofrendas y cubierto con sus collares.

Sin embargo, el iniciado debe continuar con otros dos rituales llamados el pinaldo hecho para dirigir sacrificios de animales mayores y el Babalú-Avé, otra larga ceremonia durante la cual se canta y reza al orishá, ofreciéndole frutos y granos (minestras o menestras) que se depositan en platos dispuestos en círculo. Este ritual se llama aguan.

Ritual de lentejas de Galilea Montijo

Galilea Montijo tiene un peculiar ritual para que no le falte el dinero

A pesar de todo esto se puede decir que Galilea Montijo es católica, aunque no ha expresado nada acerca de esto, sin embargo, el video y sus recientes declaraciones en el programa hoy con sus rituales para atraer el dinero han dado mucho de qué hablar.

Tras conocerse esta supuesta práctica de La Santería, se recordó del ritual que hace Gali para que nunca le falte el dinero, el cual consiste en dedicar las 12 campanadas a las lentejas en vez de uvas.

Tengo un ritual de las lentejas para la abundancia, pero no comida, porque sé que hay mucha gente que la hace sopa y la come, no", indicó.

Lo que hace la famosa conductora de Hoy es lanzarlas al aire a la hora de las campanadas y luego recogerlas del piso y guardarlas durante todo el nuevo año en su cartera.

