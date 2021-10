¿Cuál es la fortuna de Kim Kardashian?

Kim Kardashian, la primera del clan Kardashian - Jenner en alcanzar fama internacional, posee una enorme fortuna de 1.2 miles de millones de dólares o lo que es lo mismo, un billón de dólares, según cifras del 2021.

La pronto ex-esposa del rapero, Kanye West, es actualmente conocida por ser una socialité, modelo, "empresaria" y personaje de reality show, aunque su gran saltó a la fama se dio con la filtración de su "sex tape" o vídeo sexual en 2006.

Sin embargo, en abril de este años Kim Kardashian fue oficialmente nombrada multimillonaria por Forbes, dejando atrás los años cuando fue asistente de Paris Hilton, quien a inicios del 2000 eclipsaba a la Kardashian.

Cómo se hizo la fortuna de Kim Kardashian

La fortuna de Kim Kardashian

La socialité de 41 años de edad ha acumulado una fortuna de 1.000 millones de dólares desde su polémico salto a la fama en 2006, pero de acuerdo a Forbes, su título de billonaria se debe al éxito de sus marcas de maquillaje y ropa para moldear el cuerpo: KKW Beauty y Skims.

Pero su fortuna tiene más de un origen; en 2018 la estrella ganó 10 millones de dólares en 4 días con KIMOJI Heart, su colección de fragancias, sin contar sus ganancias por publicidad e inversiones importantes.

Kim Kardashian también debe su fortuna a los negocios de su padre, el abogado Robert Kardashian, conocido por ser parte del equipo defensor del asesino O.J. Simpson en 1995 y las ganancias de 20 temporadas de Keeping Up With the Kardashians.

¿Quién tiene más dinero Kim Kardashian o Kanye West?

Kanye West supera la fortuna de Kim Kardashian

Aunque Kanye West se enfureció al ser declarado multimillonario porque aseguró que su fortuna era mayor a lo reportado por Forbes, la realidad es que el rapero supera la fortuna de la madre de sus hijos por muy poco.

Mientras que Kim Kardashian tiene una fortuna de 1.000 millones de dólares, Kanye West disfruta de unos 1.8 miles de millones de dólares producto de las regalías de sus álbumes de música y ganancias de su marca de zapatos deportivos, Yeezy.

¿Quién es la más rica de las Kardashian en 2021?

Kim Kardashian y Kylie Jenner son las más ricas de las hermanas

Kim Kardashian no es la única gran magnate de la familia, e incluso, fue superada brevemente por una de sus hermanas menores. Desde 2018, Kylie Jenner es la multimillonaria más joven en la historia con una fortuna que ronda los 900 millones de dólares.

Kylie Jenner y Kim Kardashain superan a sus demás hermanas por mucho: Khloe Kardashian se lleva el tercer lugar entre los hermanos con 50 millones de dólares; Kourtney Kardashian y Kylie Jenner empatan con 45 millones de dólares. Y Kris Jenner posee 90 millones de dólares.

