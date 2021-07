¿Cuál es la estatura de Ariana Grande?

La cantante Ariana Grande se ha convertido en una de las artistas más famosas de todos los tiempos, y a pesar de medir sólo 1.53 metros, ha llegado más alto que muchos otros famosos con más trayectoria que la suya, lo que confirma sin lugar a dudas el gran talento que tiene en la música.

Asimismo, sus dotes musicales no son lo único que los fans quieren saber sobre la bella cantante, sino datos de su vida personal, como su estatura, su peso e incluso la talla de zapatos que usa, todo esto para poder conocerla mucho mejor , especialmente los Arianators, aunque la cantante odia este término, agradece a sus fans por su interés.

Ahora te hablaremos un poco más de Ariana Grande y de los datos que no te puedes perder sobre su persona, los que te harán admirarla mucho más, pues probablemente algunos de estos no los habrías descubierto de no ser por esta nota.

Estatura de Ariana Grande y peso

Ariana Grande luce una figura bastante esbelta

Ariana Grande mide 1.53 metros y tiene un peso aproximado de 105 libras, que serían más o menos 47 kilos 600 gramos, por lo que es una chica bastante ligera y esta es la razón por la cual tiene una figura envidiable, ya que no alcanza ni los 50 kilos de peso.

A pesar de que muchos han sospechado que podría tener algún desorden alimenticio debido a su bajo peso, esto quedó descartado tras una de sus últimas apariciones como en el álbum ‘Planet Her’ de Doja Cat, artista con la que colaboró hace poco más de dos semanas.

¿Qué número calza Ariana Grande?

Ariana Grande podría compartir zapatos con Lady Gaga

A pesar de su baja estatura, la talla de zapatos de Ariana Grande es 6 en la medida del Reino Unido y de 36 en la de Estados Unidos, mientras que en la talla de vestidos, tiene una sorprendente talla 2, siendo la 34 en EE.UU.

Para sorpresa de muchos, este ha sido uno de los datos más impactantes que los fans se preguntan sobre Ariana Grande, incluso dejando de lado hechos como que donó un millón de dólares para dar terapias gratuitas a personas que sufran depresión.

¿Cuál es la edad de Ariana Grande?

La cantante celebró su cumpleaños recientemente

Ariana Grande tiene 28 años de edad, naciendo el 26 de junio del año 1993, por lo que apenas hace unas semanas celebró su cumpleaños, un evento que sus fans no pasaron por alto y le enviaron miles de felicitaciones a través de redes sociales.

A pesar de su corta edad, la cantante no deja de ser una profesional y siempre busca más oportunidades de expandirse, pues recientemente se dijo que su mánager y los de BTS se reunieron para discutir una posible colaboración.

