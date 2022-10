¿Cuál es la edad de Lorena Herrera actualmente?

¿Cuál es la edad de Lorena Herrera?

Lorena Herrera además de el gran éxito que tiene en Netflix con “Siempre Reinas”, cada domingo conquista las pantallas en MasterChef Celebrity y es considerada como una de las famosas más queridas, sin embargo no se ha salvado de las polémicas, sobre todo en torno a su verdadera edad.

La actriz y cantante Lorena Herrera en más de una ocasión ha manifestado que no le gusta hablar de su edad, pues asegura que ya dejó de importarle el paso de los años.

Gracias a su escultural figura y gran belleza, han sido muchos los que han asegurado que la actriz no aparenta su edad real ¿Pero que se sabe sobre su verdadera edad? En La Verdad Noticias te damos los detalles.

Edad real de Lorena Herrera

¿Cuál es la polémica entorno a la edad de Lorena Herrera?

Desde hace varios años, al igual que otras de sus polémicas, Lorena Herrera se ha negado a responder los cuestionamientos sobre su edad, sin embargo se sabe que nació el 18 de febrero de 1967, por lo que tiene 55 años.

Cuando la actriz y ahora participante de “MasterChef Celebrity” cumplió 50 años de edad, fue cuestionada sobre los años que cumplió y al negarse a revelarlo, la prensa le contó que la información se encontraba en Wikipedia y explotó asegurando que “está mal” dichos datos.

Pese a su molestía, la prensa nunca pierde la oportunidad de preguntarle por su edad, causando su molestia e incluso se retira del lugar, sin embargo en sus últimas declaraciones en torno al tema respondió:

“Yo honestamente nunca digo mi edad, me da igual porque me la han aumentado, pero me da igual; de los años que me ves, así estoy bien. La edad no importa, es cómo me veo y cómo me siento” dijo la actriz y cantante.

Hijos de Lorena Herrera

¿Por qué Lorena Herrera no tiene hijos?

La actriz Lorena Herrera a diferencia de muchas de sus colegas no quiso tener hijos y aunque asegura que físicamente le sería posible, reveló que nunca ha tenido deseos de convertirse en madre.

“Yo puedo quedar embarazada ahorita, no tengo hijos ahorita porque no quiero” dijo la actriz y cantante.

Al ser cuestionada sobre las razones, Lorena Herrera indicó que su decisión está relacionada con la inseguridad y los pocos recursos naturales que existe en el mundo, pues considera que sería un acto de poca conciencia que tuviera hijos.

