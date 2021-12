¿Cuál es la edad de Ernesto Zedillo Jr?

Sobre la vida personal del hijo del expresidente de México se sabe muy poco, por lo que sobre la edad de Ernesto Zedillo Jr se calcula que tiene 47 años y su primogénito es Nicolás de Jesús Buenfil López, hijo que tuvo con la actriz Erika Buenfil cuando tuvo un breve romance con ella en 2004.

De lo poco que se tiene conocimiento es que es un empresario y arquitecto, quien el 8 de enero de 2005 contrajo matrimonio con la periodista Rebeca Sáenz y con quien tuvo a sus dos hijas

Y aunque por mucho tiempo no se supo que Ernesto Zedillo Velasco era el padre del hijo de Erika Buengil, fue la ex conductora y ahora prófuga Inés Gómez Mont se encargó de revelar la identidad de este.

Edad de Ernesto Zedillo Jr cuándo se convirtió en papá

La edad de Ernesto Zedillo Jr cuando se convirtió en padre fue de 31 años.

La edad de Ernesto Zedillo Jr cuando tuvo al hijo de Erika Buenfil era de aproximadamente los 31, Nicolás de Jesús, nació en febrero de 2005 quien pesó 3 kilos 220 gramos y midió 53 centímetros, cuando él tenía un mes de casado con Rebeca Sáenz.

Cabe mencionar que Buenfil dijo en su momento Erika Buefil dijo sobre su relación con Ernesto Zedillo Jr. que en ningún momento fue frívola. "Vivimos un momento de pasión, de enamoramiento que se dio de una manera linda".

Pero confesó que tuvieron momentos difíciles "cuando yo tenía cinco meses de embarazo nos reencontramos y me dijo que tenía una novia, y en el octavo mes él se estaba casando con otra mujer".

Historia de Ernesto Zedillo Jr y Erika Buenfil

La edad de Ernesto Zedillo fue un motivo por el cual la relación no funcionó.

Cabe mencionar que a la actriz desde hace muchos años no le gusta hablar de ese tema debido a que el hijo del ex presidente nunca se hizo cargo de su hijo Nicolás, quien ahora tiene 16 años.

Pero sobre cómo fue la historia de Ernesto Zedillo Jr y Erika Buenfil, ella cuenta que la diferencia de edad era un motivo por el cuál no quería nada con él ya que es mayor, pero ambos iniciaron con los coqueteos.

Buenfil reveló que la primera vez que vio al hijo del ex presidente fue en el Baby’O en Acapulco. En ese momento, ella recuerda muy bien que rechazó conocerlo.

La palabras textuales de Buenfil fueron: “Entonces ahí va la princesa al barco y ahí empezamos como a conocernos y tal tal, duró muy poquito, fue cortito, fue breve y ¡zaz! quedo embarazada”.

Por lo que cuando supo que estaba embarazada se lo informó a Ernesto Zedillo Jr. pero recuerda muy bien que al enterarse de que estaba embarazada, se cuestionó: “¿Por qué con él? Es con quién menos me imaginé, fue muy breve, no estaba planeado y aparte me estaba cuidando”, sentenció Buenfil.

Debido a la edad de Ernesto Zedillo Jr y que el hijo se comprometió con otra mujer, este cambió su número de teléfono, pero Erika Buenfil confesó que no le desea nada malo al papá de su hijo, ya que le dio el mejor regalo que cualquier mujer puede desear: 'Ser madre de un maravilloso ser humano como es Nicolás'.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!