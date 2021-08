¿Cuál es la edad de Daniela Rodrice?

Los internautas se han preguntado sobre la edad de Daniela Rodrice, la famosa joven tiene 24 años de edad y ha causado sensación en las redes sociales debido a sus divertidos videos en YouTube así como en TikTok, por lo que en La Verdad Noticias te compartimos más detalles de la creadora de contenido.

Desde que la influencer y youtuber comenzó a compartir sus videos en las redes sociales logró cautivar a los usuarios, incluso comenzó a ganar popularidad por una divertida frase que causó todo un revuelo, ya que los internautas comenzaron a seguir a la joven de Mazatlán, México.

Anteriormente te compartimos quién es Daniela Rodrice y porque se volvió famosa, pues cuando compartió su primer video el 30 de agosto del 2017 logró sumar miles de suscriptores que quedaron asombrados por la personalidad de la influencer. Actualmente cuenta con 881 mil suscriptores.

Edad de Daniela Rodrice cuando se volvió famosa

Daniela Rodrice, la famosa de TikTok

Aunque, algunos fieles seguidores se han cuestionado cuántos años tenía cuando se volvió famosa, pues en el 2017 tenía tan solo 20 años de edad cuando decidió compartir su primer video en su canal de YouTube. La influencer dio a conocer 15 cosas sobre ella para que sus admiradores conozcan más sobre su vida.

Uno de los videos que también causó furor fue cuando los fans descubrieron los detalles de cómo inició un romance con un misterioso hombre, pues el novio de Daniela Rodrice es su sugar daddy, aunque aseguró que él es un hombre muy atractivo que logró conquistarla.

Cabe mencionar que la famosa joven nació el 1 de abril de 1997 y se ha convertido en la sensación del momento en las redes sociales, pues luego de la popularidad que consiguió en su canal, decidió crear su cuenta en TikTok el pasado mes de marzo del 2020.

Frases de Daniela Rodrice

Rodrice causó sensación en redes sociales

Una de las frases que se volvió viral de la influencer Daniela Rodrice fue "Chica quisiese, pero no pudiese", de igual forma una de sus frases que ha mencionado es "Chica no lo estás dando, el maquillaje no lo está dando", "Para que usas tanta especie chica para qué", así como la frase "Chica me dio asco pero amén".

Y es que, a pesar de la edad Daniela Rodrice, la joven ha mencionado que le gusta reírse de los videos en TikTok, incluso confesó que los usuarios también pueden reírse de los videos que ha compartido en las redes sociales, pues desde que se dio a conocer en YouTube, ha asombrado a los usuarios.

