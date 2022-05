¿Cuál es la edad de Andrés García?

Un rostro representativo en las telenovelas mexicanas es el del primer actor Andrés García, que, gracias a sus encantos masculinos, su personalidad avasalladora y su talento ha encandilado a muchas fans en el mundo que lo han convertido en su símbolo sexual desde su juventud.

No es para menos que por esas virtudes lo siguen en cada paso artístico que da en su carrera y en cada nueva historia, donde gracias a su indudable don para la actuación logra convencer y conmover hasta a los corazones más duros.

Afortunadamente el famoso actor Andrés García disfruta de estar lejos de las cámaras, aunque de vez en cuando lo buscan para alguna entrevista donde da detalles de su vida o cuenta alguna anécdota de su juventud.

¿Cuál es la edad de Andrés García en Pedro Navajas?

Andrés García en Pedro Navajas

El destacado actor Andrés García, nació el 24 de mayo de 1941 en Santo Domingo, República Dominicana, años después se nacionalizó mexicano, es un exitoso actor director y productor.

En su biografía se destaca que vivió una infancia tranquila cerca de sus padres que tenían ascendencia española, su progenitor fue Andrés García Calle, conocido como “la calle”, era un famoso aviador del país donde nació, siendo aún muy pequeño se mudó junto a ellos a México, donde iniciaron una nueva vida.

Se cuenta que tan solo tenía 26 años cuando el destacado y apuesto actor Andrés García alcanzó la fama con “Pedro Navajas”, que le abrió la puerta como cantante al mundo de los espectáculos.

¿Qué fue lo que le pasó a Andrés García?

Andrés García sufrió accidente

No hace mucho una fotografía de Andrés García desde la camilla de un hospital ha causado mucha polémica, pues el reconocido actor volvió a prender las alarmas al mostrar el gran moretón que tiene en la espalda como resultado de la aparatosa caída que sufrió dentro de su casa.

“Estaba yo buscando qué sombrero o gorra me iba a poner ahí [señaló un perchero], donde están los sombreros, y de alguna manera, como antes me había caído por las escaleras de afuera, yo creo que me quedó golpeada una rodilla y me quedé sin fuerza”, narró el actor.

Entre otros detalles el afamado actor comentó que durante la caída no sólo se golpeó en la espalda, también el pecho debido a que uno de los brezos del perchero impactó cerca del área donde está el corazón, situación que afortunadamente no escaló a algo más grave.

¿Cuántas veces se casó Andrés García?

Con grandes estrellas fue relacionado el actor

Como todo un sex simbol en el ámbito de la farándula, muchas mujeres seguían al famoso actor, pero pocas mujeres conquistaron su corazón totalmente y llegaron al matrimonio con él.

Andrés García, originario de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, y radicado en México, se casó por primera vez en 1967 con Sandra Vale con quien tuvo dos hijos: los actores Leonardo García y Andrés García Jr.

De este último de los vástagos se sabe que es quien ha estado más pendiente del mítico actor, pero en 1974, Andrés García se casó con Fernanda Ampudia, relación de la cual nació la actriz y presentadora de televisión Andrea García.

Durante la década de los años 1980, Andrés García se casó con Sonia Infante, de quién se divorció 12 años después, pero Sonia falleció el 16 de julio de 2018, a los 75 años, debido a un paro cardiaco.

Por último la estrella que es Andrés García, en 2013, se casó con Margarita Portillo, de quien se separó en 2018, tras 20 años juntos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!