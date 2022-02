¿Cuál es la canción de Shakira que más le gusta a Piqué?

Gerard Piqué y Shakira son una de las parejas más mediáticas en el mundo. Ambos cuentan por millones sus seguidores en las redes sociales, por lo que no es de extrañar que cada imagen que publican en Instagram se convierta en noticia.



Tanto el futbolista como la cantante son muy naturales a la hora de mostrar su día a día en sus perfiles públicos. Ahora, ha sido el catalán el que ha profundizado un poco más en su historia de amor con la colombiana en una entrevista.

"¿Qué suena en tu vida?", dijo la periodista. A lo que el jugador respondió: "Música de Shaki". Además, agregó que su canción preferida es “Inevitable”, asegurando que“ya tiene años pero es una de sus mejores. Además, en esa canción dice que no entiende de fútbol y creo que ahora entiende".

Y es que en la canción que Shakira lanzó en 1998 cuenta todas las cosas que no le saben bien y los temas de los que no conoce o, al menos, no conocía en ese momento de su vida.

Sin embargo, la querida colombiana ya prepara nuevas canciones en el estudio ¿Cuándo será su lanzamiento?.

Shakira y Piqué, un amor consolidado que comenzó en Madrid

Y aunque todo el mundo conoce que la relación de ambos comenzó en el Mundial de Sudáfrica, Gerard ha explicado que la chispa surgió en Madrid:

"Con la excusa de que yo participé en el videoclip del Waka Waka, nos conocimos en Madrid. El primer día fue algo normal, como se conocen dos personas, era un grupo con mucha gente. A partir de allí empezamos a tener más contacto y todo surgió, como todas las historias de amor".

¿Cuántos años de diferencia hay entre Shakira y Piqué?

La cantante Shakira y el defensa del Fútbol Club Barcelona, Gerard Piqué celebraron juntos sus 45 y 35 cumpleaños respectivamente. Ambos nacieron un 2 de febrero; el futbolista, de 1987; la cantante, de 1977. Y empezaron su relación hace casi 12 años.

Previamente se habló de una boda secreta entre la pareja, misma que aseguran, nunca pasó, pues ellos quisieran compartir el momento con todo su público y especialmente con sus seres queridos.