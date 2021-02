¿Cuál es el verdadero nombre de Miley Cyrus y por qué decidió cambiarlo?

Miley Cyrus nació originalmente como Destiny Hope Cyrus el 23 de noviembre de 1992. Sus padres, Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, le dieron ese nombre creyendo que estaba destinada a cosas asombrosas.

Como Cyrus siempre sonreía cuando era un bebé, sus padres la apodaron "Smiley". Con los años el apodo se redujo a Miley. Usó el nombre cuando lanzó su carrera en Hannah Montana de Disney Channel.

Cyrus no legalizó su cambio de nombre hasta 2008, cuando tenía 15 años, y lo cambió legalmente a Miley Ray Cyrus. Como mencionamos en La Verdad Noticias, su cambio de nombre incluye 'Ray', que al principio parecería ser un tributo a su padre Billy Ray.

Sin embargo, en realidad es en honor a su abuelo, el político demócrata Ronald Ray Cyrus de Kentucky. Volvió a cambiar su nombre cuando se casó con Liam Hemsworth, tomando su nombre, por lo que fue conocida como Miley Ray Hemsworth.

Miley Cyrus decidió tomar el apellido de Liam Hemsworth

Liam Hemsworth compartió la noticia del cambio de nombre durante una entrevista en Live With Kelly y Ryan, diciendo: "Miley Ray Hemsworth ahora, en realidad", después de que lo felicitaran.

"Ella seguirá siendo, obviamente, conocida como Miley Cyrus, pero tomó mi apellido, lo cual es genial", continuó. “Creo que, honestamente, fue una de las mejores cosas. No le pedí que tomara mi nombre y luego me dijo: 'No, por supuesto que voy a tomar tu nombre’”.

