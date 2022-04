¿Cuál es el significado de la canción de Bad Bunny, “Sorry Papi”?

Conoce el significado de esta popular canción del artista urbano/Foto: Cusica Plus

Bad Bunny tuvo un enorme éxito en 2020 gracias a su cuarto álbum “El Último Tour del Mundo”, de donde se desprende la recordada canción “Sorry papi”, en colaboración con la artista musical estadounidense, ABRA. Este sencillo no fue uno de los más populares del disco, pero muchos fans lo adoran.

Y es que este tema musical, a diferencia de muchas canciones del género urbano, tendría a una mujer empoderada como protagonista. La letra del sencillo, el cual pareciera el desarrollo de una conversación, hablaría del rechazo de una mujer a la que el reguetonero intenta conquistar mediante lujos los cuales ella misma puede darse.

“Yo no soy tu mami/ Yo hago lo que yo quiera/ Y también tengo lo mío en la cartera”, dice la canción de Bad Bunny entre sus versos. En la canción ABRA tendría el papel de la mujer a la que el cantante pretende; sin embargo, como se mencionó esta se negaría a salir con él.

Significado de “Sorry Papi” de Bad Bunny

Abra es la artista que aparece en colaboración con el reguetonero/Foto: Genius

La pista del álbum “El Último Tour del Mundo” de Bad Bunny habla del amor no correspondido, y de que a pesar de que una persona pueda ofrecer lujos y sentimientos, no siempre será suficiente para conquistar a alguien. La protagonista femenina de la canción demuestra que el amor no se puede comprar.

“Sorry papi” de Bad Bunny feat ABRA cuenta con más de 44 millones de vistas en su video en Youtube, un número significativamente “bajo”, en comparación con otros famosos éxitos del disco.

Esta no sería la primera vez en que Benito Antonio Martínez lanza una canción en pro de las mujeres, pues “Yo Perreo Sola” también habla sobre las mujeres que no necesitan la compañía de un hombre.

Letra completa de “Sorry papi” de Bad Bunny ft Abra

Ey, ey

La tierra tiembla cuando te mueve'

Si e' por mí te doy de vierne' a jueve', eh

No hay quien la releve

Si no e' un diez, e' un nueve punto nueve

La nena es top, cacha to' lo' drop

Chiquita y peligrosa como una Glock

Ya casi no sube storie', mucho meno' TikTok

Yo soy fan de ella, estoy pendiente de to'

De to' su' movimiento', ver ese culo e' un evento

Ven, jódeme lo' sentimiento'

Y te compro un apartamento

Móntate conmigo en el Ferrari, que me sobra un asiento

Tú va' a ser mía, lo presiento

Aunque detrás tienes que tener dosciento'

Te vo'a tirar de mil quiniento'

Dime a ve'

Sorry, papi

Yo no soy tu mami

Yo, yo hago lo que yo quiera

Y también tengo lo mío en la cartera

Sorry, papi

Yo no soy tu mami

Yo, yo hago lo que yo quiera

Y también tengo lo mío en la cartera

Nah, ¿cómo va' ser?

Dime que tengo que hacer

Ya mismo va a amanecer

A ti te doy hasta la clave de mi cel'

Quiero comerte como Cell

¿Cómo te llama'?

No' podemo' conocer

Te juro será un placer

Eso' ojito' te los hicieron a pincel

Otra como tú no vuelve a nacer

Ese culo e' arte de exhibición

Si quiere' yo pago una subscripción

"Diosa", esa es tu definición

Te quiero con to' y la bendición

Única, no tiene gemela

Tú te merece' caminar en pasarela

Fuma y los ojos se ponen como espinela

Quiero hacerte un gol y que suenen la' vuvuzela'

Alguno' piensan que es de Venezuela

Pero es de PR, ahí está la candela

Mami, tú ere' mi santa, yo te prendo vela'

Esperando a que me quiera'

So-so-sorry, papi

Yo no soy tu mami

Yo, yo hago lo que yo quiera

Y también tengo lo mío en la cartera

Sorry, papi

Yo no soy tu mami

Yo, yo hago lo que yo quiera

Y también tengo lo mío en la cartera

What the hell?

