¿Cuál es el problema entre Alfredo Adame y Laura Bozzo?

Durante años, el actor Alfredo Adame ha sido el protagonista de diferentes polémicas que hoy en día son recordadas por cientos de espectadores y la que tuvo con Laura Bozzo no se queda atrás, pero… ¿Sabes cómo sucedió todo? En “La Verdad Noticias” te brindaremos esta información.

En el año 2018 Adame se había postulado para la alcaldía de Tlalpan y aunque él no es la única celebridad que ha incursionado en la política, la presentadora peruana de televisión lo calificó como repugnante, él para defenderse, lanzó su contra respuesta en el programa “Sale el sol”, mismo en el que señaló que ella había hecho cosas peores y asquerosas e invitó a otros actores para que lucharan y la sacaran de México pues estaba incumpliendo el artículo 33 de la constitución.

“Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.

Todo empeoró cuando dos años más tarde Adame fue invitado al show de “Laura sin censura” pues como te imaginarás se dijeron todo lo que se tenían y más. Posteriormente, Adame le metió una demanda por haber vendido una propiedad en calidad de embargo, razón por la que la Interpol la estuvo buscando por un largo tiempo.

Video de Alfredo Adame y Laura Bozzo

La discusión que tuvieron en la transmisión del programa fue tan grande que él abandonó abruptamente el set y en unos videos fuera de cámara se le pudo escuchar que él no había ido para que le digan qué decir.

Antes de salir, Laura lo acusó de tratar mal a las mujeres y él se defendió diciendo: “A las damas como damas y a las otras como se merecen”, frase que bien pudo ser mal interpretada; por su parte, la conductora no se quedó con las ganas de decirle que era una persona misógina.

¿Qué dijo Laura Bozzo de Alfredo Adame?

¿Qué dijo Laura Bozzo de Alfredo Adame?

Como te hemos mencionado, Laura Bozzo le dijo a Adame que le repugnaba pero también lo comparó con un insecto cuando dijo “Ay, Alfredo Adame, no me vengas con eso por favor. Nada, nada, yo no me peleo con moscas”.

Peleas de Alfredo Adame

Peleas de Alfredo Adame

Otras personas con las que ha tenido enfrentamientos son Carlos Trejo, Andrea Legarreta, Rey Grupero, sus propios familiares e incluso peatones que ni siquiera están relacionados con el mundo del espectáculo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.