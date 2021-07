¿Cuál es el peso de Camila Cabello?

El peso de Camila Cabello ha generado gran controversia en las redes sociales durante las últimas semanas, ya que a pesar de que Camila pesa 50 kilogramos y tiene una estatura de 1.57 metros, diversos internautas la han criticado por su físico.

Como recordarás, Camila se hizo famosa tras formar parte del grupo musical “Fifth Harmony” que surgió desde 2012 en el programa de concurso The X Factor. Pero en 2016 decidió convertirse en solista, lo que la llevó a estrenar grandes hits como “Havana”, “Never be the same” y “Shameless”.

Camila es considerada una gran cantante y con gran atractivo físico/Foto: Pinterest

Su inigualable belleza y su enorme talento artístico la han llevado a tener millones de fans en todo el mundo quienes admiran cada uno de sus trabajos, así como su personalidad carismática y divertida. Sin embargo, en ocasiones la cantante Camila Cabello ha recibido algunos comentarios negativos de su cuerpo por parte de sus haters.

¿Cuánto miden las caderas de Camila Cabello?

Las caderas de Camila Cabello miden 89 centímetros, mientras que su cintura es de 64 centímetros, de acuerdo con el portal My Insta Girl. En cuanto a su busto, se dice que tiene una talla 70B; por lo que en conjunto, las medidas de Camila son de un cuerpo “casi perfecto”.

En diversas ocasiones la también compositora cubana-estadounidense ha presumido su escultural silueta con atuendos diminutos, ajustados o con poca ropa. Incluso ha meneando sus espectaculares caderas al ritmo de canciones latinas famosas.

Aunque el peso de Camila Cabello nunca ha sido un problema para ella ni para miles de sus fanáticos, existen algunos usuarios de redes sociales que no están conformes con las curvas que actualmente tiene la intérprete de 24 años.

Críticas por el peso de Camila Cabello

Camila fue criticada por no tener un vientre plano como antes/Foto: Daily Mail

Posiblemente el peso de Camila Cabello incrementó un poco durante la cuarentena por la pandemia, esto ocasionó que en las fotografías más recientes que capturaron los paparazzis se le viera con un poco más de curvas en su figura, lo que ocasionó miles de críticas con la cantante.

Como te mencionamos en La Verdad Noticias, Karla Camila Cabello Estrabao se encontraba realizando ejercicio al aire libre mientras usaba un outfit deportivo con un top. La imagen de la artista con “pancita” se hizo viral en minutos, y muchos la llamaron “gorda” y “descuida”.

La cantante ha pedido que se detengan las críticas contra los cuerpos que no son "perfectos"/Foto: El Siglo de Torreón

Pero Camila decidió contestar a los haters con un video en Tik Tok: “llevo un top que muestra mi vientre. No estaba ‘metiendo el estómago’ porque estaba corriendo”. Y además, la estrella agregó: “Estoy agradecida por este cuerpo, que me permite hacer lo que necesito hacer. Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa”.

La novia de Shawn Mendes pidió además que se deje de juzgar a las mujeres y el resto de las personas por sus cuerpos, especialmente si no tiene el “abdomen plano”. Otra foto que se hizo viral de Camila fue una donde aparece usando un bikini azul; además enseña sus curvas y se apreciaba la celulitis de algunas zonas.

