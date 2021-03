¿Cuál es el patrimonio neto del hermano de Billie Eilish, Finneas O'Connell?

Billie Eilish irrumpió en escena a finales de la década de 2010 con su versión única de la música pop. En los Premios Grammy 2020, la cantante adolescente, junto con su hermano productor y colaborador, Finneas O'Connell, se llevó a casa varios gramófonos dorados.

Como músico, a Finneas O'Connell se le conoce con el nombre singular de Finneas. Tanto él como su hermana son hijos de la actriz y guionista Maggie Baird, y Finneas apareció por primera vez en escena hace una década, no como músico, sino como actor.

O'Connell protagonizó junto a Cameron Diaz Bad Teacher y su propia madre en la película independiente de 2013 Life Inside Out. Los años posteriores a eso, tuvo breves períodos en programas de televisión como Modern Family, Glee y Aquarius.

O'Connell dejó de actuar y comenzó a perseguir una carrera musical a mediados de la década de 2010. Produjo y coescribió el exitoso álbum de Billie Eilish del 2019 When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Más tarde ese año lanzó su EP debut en solitario titulado Blood Harmony. O'Connell también ha trabajado como productor y compositor para gente como Selena Gomez, Justin Bieber, Halsey y más.

Finneas O'Connell ha ganado varios premios Grammy

Finneas O'Connell ha ganado varios premios Grammy

En los Premios Grammy 2020, Eilish se convirtió en la segunda artista en la historia y la persona más joven en barrer las cuatro categorías principales: Mejor Artista Nuevo, Canción del Año y Disco del Año por "Bad Guy", y Álbum del año por When We All Fall Asleep, Where Do We Go.

El álbum también se llevó a casa el premio al Mejor Álbum Vocal Pop. O'Connell compartió cuatro de esas victorias con su hermana, así como dos victorias propias por Mejor Álbum diseñado, No clásico y Productor del año, No clásico.

En 2021, O'Connell fue nominado para tres premios Grammy más junto a su hermana: "No Time to Die" por Mejor Canción Escrita para Medios Visuales y "Everything I Wanted" por Grabación del Año y Canción del Año.

El patrimonio neto de Finneas O'Connell en 2021

El patrimonio neto de Finneas O'Connell en 2021

En solo unos pocos años, Finneas O'Connell ha logrado cosas con las que muchos artistas sueñan. Ahora es un músico hecho y derecho con varios elogios en su haber con solo 23 años, y su carrera apenas comienza.

A pesar de que su carrera tiene solo unos años, el arduo trabajo de O'Connell habla por sí solo. Según información obtenida por TheThings y retomada por La Verdad Noticias, se estima que el productor galardonado tiene un patrimonio neto de más de 5 millones de dólares.

¿Variante brasileña de Coronavirus podría afectar a toda Latinoamérica? Síguenos en Facebook para mantenerte informado.