¿Cuál es el nombre real de Snow Tha Product?

La rapera Snow Tha Product, cuyo nombre real es Claudia Alexandra Feliciano, se ha convertido en una sensación de Youtube gracias a su más reciente colaboración con Bizarrap (BZRP). También llamada “La mexicana con tremendo flow” es una artista estadounidense de raíces mexicanas que lleva muy en alto su sangre latina.

Claudia Alexandra, desde la infancia se interesó en la música, y aunque estuvo a punto de estudiar la carrera de Trabajo Social, renunció a la universidad para comenzar su carrera con rapera. Adoptó el nombre artístico con el que se le conoce ahora porque está inspirado en la princesa Blancanieves (Snow White en inglés).

En un principio se hacía llamar “Snow White The Product” pero la compañía Disney reclamó los derechos de autor de ese nombre, así que la joven finalmente terminó siendo la rapera Snow Tha Product. Fue en 2011 cuando estrenó su primer álbum, "Unorthodox"; algunos de sus sencillos más famosos son "Drunk Love" y "Holy Shit".

¿Cuántos años tiene Snow Tha Product?

Tha Product ya lleva poco más de una década en la música Rap, ya que desde muy joven comenzó/Foto: Instagram

Snow Tha Product tiene 33 años, nació un 24 de junio de 1987 en San José California, Estados Unidos. Los padres de la rapera son mexicanos, así que ella se considera una mexicana-estadounidense, y eso es algo que le ha dado un gran plus a su carrera, ya que habla perfectamente inglés y español, lo que refleja en cada uno de sus temas musicales.

Para comenzar su profesión en la música se mudó a San Diego, California desde joven. Snow ha revelado que se ha inspirado en estrellas de la industria como Missy Elliott, Lauryn Hill, Aaliyah, Amy Winehouse, Ludacris, Eminem, Busta Rhymes, Tupac, Tech N9ne, entre otros.

Otras de las cosas que caracterizan a “La mexicana con tremendo flow” es que es de las pocas raperas que puede cantar sin necesidad de usar un software de corrección de voz; pero, a pesar de tener un gran talento, Snow no se considera una cantante.

Canciones de Snow Tha Product

Algunas de las canciones de Snow Tha Product son "Bilingue", "Tell You Like This", “Dale Gas”, “Nuestra Canción”, “Confleis (No Soy Santa)”, entre muchas otras. Claudia Alexandra firmó un contrato con una importante disquera cuando inició su carrera musical, pero se dice que esta compañía trató de quedarse con las canciones de la artista.

Asimismo, la idea de la disquera era sexualizar la imagen de Snow para que se hiciera más famosa, algo que ella no aceptó. Por lo cual, la rapera se volvió una artista independiente, incluso ella misma costeó las grabaciones de sus temas y sus videos musicales. La mexicana-estadounidense tiene dos álbumes de estudio “Unorthodox" de 2011 y “VALEMADRE” de 2020, además de 11 mixtapes.

Gracias a estas producciones, la estrella comenzó a tener miles de fans en diversos lugares, pero después de la colaboración de Bizarrap y Snow en “Sessions #39”, se convirtió en tendencia número uno en diversos países latinoamericanos; hasta ahora el video de la canción tiene más de 32 millones de reproducciones a poco más de una semana de su estreno.

¿Snow Tha Product tiene un hijo?

Claudia Alexandra es madre de un niño llamado Andrew, quien aparece en su canal de Youtube/Foto: Facebook

En 2018, fue la propia Claudia Alexandra fue la que confesó que estuvo casada por diez años, y que es madre de un niño llamado Andrew Feliciano que nació en abril de 2010, y actualmente debe tener 11 años.

La rapera confesó durante una entrevista en el programa de radio Power 106 Los Ángeles que era madre soltera, pero nunca reveló el nombre de su ex esposo. Sin embargo, para 2017 se comenzó a rumorar que Tha Product estaba saliendo con la celebridad Julissa alias Daddie Juju.

Juntas aparecen en algunas ocasiones en las redes sociales y crean contenido en su canal de Youtube “Everydaydays”. Así que si te has convertido en un admirador de Snow, es posible que quieras ver algunos de sus videos donde comparte un poco más de su vida.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.