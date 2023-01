¿Cuál es el nombre de la actriz a la que Juan Gabriel le quiso bajar el novio?

Juan Gabriel es uno de los cantantes más afamados del mundo entero, pues no es un secreto que con su música logró rebasar fronteras, logrando ganarse el cariño del público que lo mantiene vivo hasta nuestros días, sin embargo, muy pocos saben que el intérprete de “Querida” quiso bajarle el novio a una famosa actriz.

Fue en entrevista con "Ventaneando" que Felicia Mercado relató que en su juventud ella y Juan Gabriel fueron muy unidos e incluso se dieron un beso para una fotonovela, pero lo curioso es que el interés romántico del intérprete de "El noa noa" no era ella, sino la pareja en turno de la actriz.

De acuerdo con el relato de Felicia Mercado, este recuerdo se remonta a su juventud cuando en una ocasión ella llegó acompañada de un novio muy guapo a casa de uno de sus tíos que era muy unido a un amigo de Juan Gabriel y cuando este lo vio quedó flechado.

Y aprovechando sus encantos, "El Divo de Juárez" no dudó en coquetearle al novio de Felicia Mercado, quien se resistió y prefirió quedarse con el amor de la ahora actriz de la telenovela "Cabo". Y aunque esto llegó a los oídos de la ex Señorita México, ella mantuvo intacta su amistad con Juan Gabriel.

"Ya me lo andaba bajando. Le coqueteó y yo dije si este se deja, entonces no lo necesito, no me conviene, si le gusta estar con Juan Gabriel y conmigo no, yo creo que está en el lugar equivocado, entonces mejor me hago a un lado, pero no, no fue así, ni le gustó", señaló Felicia Mercado.

Ella lo vio como una broma porque entendió que todos estaban enfiestados y que todos hemos tenido un momento en el que se nos va el coqueteo en lugares o con personas indebidas, por lo cual no se molestó con "El Divo de Juárez", con quien siempre mantuvo una estrecha relación.

