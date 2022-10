¿Cuál es el nivel de estudios de Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme?

¿Cuál es el nivel de estudios del vocalista de Grupo Firme?

El vocalista de Grupo Firme, Eduin Caz ha revelado que la situación económica en su casa durante su infancia y juventud no fue la mejor, sin embargo esto no impidió que buscará cumplir sus sueños en la música y también a nivel académico.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Eduin Caz se ha sincerado con sus fanáticos, a quienes ha confesado que en los inicios de su carrera, tenía que cantar en los camiones para poder continuar sus estudios.

Pese a la complicada situación, Eduin Caz logró destacar y convertirse en una de las figuras del mundo de la farándula más importantes, aunque nunca dejó de lado sus sueños profesionales.

¿Qué estudios tiene Eduin Caz?

El cantante Eduin Caz, reveló en una entrevista, que la situación económica en su casa no era la mejor, incluso ha contado como ejemplo de su situación, que en la casa donde vivió el baño no tenía puerta y lo único que tapaba a las personas que entraban era una cortina, misma que volaba con el viento.

Pese a su condición económica nunca dejó sus sueños de cantar y terminar sus estudios, por lo que estudiaba gracias al dinero que ganaba cantando en los camiones.

Además ha contado que se paraba en cruce fronterizo entre México y Estados Unidos, con la esperanza de que un cazador de talentos lo descubriera y para conseguir dinero para estudiar, años antes de que iniciará su proyecto como Grupo Firme.

Después entró a la Universidad Autónoma de Baja California, donde terminó la licenciatura en Mercadotecnia y fue en 2021, cuando le presumió a sus seguidores que al fin pudo culminar todos los trámites para recibir su título profesional.

“Gracias a todos los que me ayudaron para lograrlo, a mi madre y mi esposa principalmente. El equipo de toda la carrera que nunca me abandonó y siempre me dieron apoyo. A los maestros que en un principio eran súper sangrones pero después entendieron mi situación y me apoyaron”, escribió.

¿Cuántos años de carrera tiene Grupo Firme?

La exitosa banda mexicana “Grupo Firme” fue creada en el 2014 en Tijuana, Baja California, por Jairo Corrales y Eduin Caz.

Sin embargo, el cantante ha revelado que su trayectoria musical, inició desde su juventud, ante la necesidad económica.

Actualmente Grupo Firme se ha convertido en la agrupación más conocida y exitosa del regional mexicano, gracias a su vocalista Eduin Caz y sus demás integrantes.

