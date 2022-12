¿Cuál es el emotivo mensaje con el que Doña Cuquita recordó a Vicente Fernández?

Vicente Fernández fue uno de los máximos exponentes del regional mexicano, pues no es un secreto que con sus canciones logró llegar a muchos rincones de la República, es por eso que a un año de su partida, sus familiares lo recordaron de una forma emotiva.

Después de la misa y del homenaje que recibió "El Charro de Huentitán" el pasado lunes 12 de diciembre, su esposa, Doña Cuquita ofreció una entrevista con distintos medios de la farándula en la que habló sobre la manera en la que ha pasado el último año. Sus palabras conmovieron a los seguidores de la industria y aquí te presentamos todos los detalles.

Doña Cuquita recuerda a Vicente Fernández

Durante el programa "Venga la alegría" fueron compartidas las palabras de Doña Cuquita a un año de la muerte del intérprete de "Volver, volver", "Por tu maldito amor" y "Acá entre nos". La viuda del cantante, aseguró, se mantiene con mucha fortaleza, pues es consiente de que su esposo no va a revivir.

"No me voy a decaer, él no va a revivir. Todo el día le tengo música", fueron las palabras que lanzó frente a las cámaras de televisión.

Por otra parte, la mamá de Alejandro Fernández, "El Potrillo" aseguró ante las cámaras de televisión que todos los días que le restan de vida le rezará a Vicente Fernández. Detalló que siempre lo hace en punto de las 17:00 horas, ya que a esa hora fue cuando enterraron el cuerpo del intérprete.

"Diario y toda la vida se lo voy a rezar", sentenció.

Finalmente, Doña Cuquita Abarca dijo que recuerda a Vicente Fernández todos los días e incluso llega a tomar las bebidas que solía compartir con el reconocido cantante. Confesó que uno de los momentos que solían vivir juntos era tomar una cerveza y esa costumbre la sigue realizando.

¡Doña Cuquita Abarca nos comparte que está más fuerte que nunca tras cumplirse un año del fallecimiento de Vicente Fernández! ���������� #VLA #FinalistasQuieroCantar pic.twitter.com/zigwOQ0aM7 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 13, 2022

La muerte de Vicente Fernández

El cantante Vicente Fernández

Fue hace un año cuando la industria del género regional mexicano se vistió de luto después de que se confirmara el sensible fallecimiento del cantante, actor y compositor, Vicente Fernández, considerado como una de las grandes figuras de la música.

En sus últimos días con vida, el reconocido cantante estuvo hospitalizado en Guadalajara, Jalisco, después de sufrir una caída en el Rancho de “Los Tres Potrillos”. A partir de ese momento, su salud se complicó de manera considerable hasta que finalmente perdió la vida el 12 de diciembre de 2021.

