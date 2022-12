¿Cuál es el regalo que Aislinn Derbez le pedirá a los reyes magos?

¿Cuál es el deseo que Aislinn Derbez le pedirá a los reyes magos?

Aislinn Derbez es catalogada como una de las más grandes actrices de México, puesto que ha logrado protagonizar grandes producciones como la película “A la mala”, en donde conoció a su exesposo y padre de su única hija en común, el también actor Mauricio Ochmann, no obstante, había revelado que se encontraba disfrutando su soltería, pero al parecer dicha decisión le duró muy poco.

La primogénita de Eugenio Derbez parece que ha cambiado de opinión y este año le pide a los reyes “un novio bien padre” así lo confirmó a las cámaras de ‘De primera mano’.

La actriz ha sido relacionada en los últimos meses con Sebastián Yatra, sin embargo, ha dejado claro que solo son amigos, pues ella está disfrutando su soltería.

“¿Cuál romance?, estoy feliz, soltera y no me pongan ahorita novios. Creo que es la primera vez que estoy disfrutando plenamente estar soltera, por eso digo, no me anden poniendo cualquier persona con la que ande saliendo para comer, no es novio, me decidí darme un año soltera, es como un año sabático, pero soltera”, declaró a la prensa en noviembre de este año.

Cabe recordar, que, en diciembre de 2021, la creadora del podcast ‘La magia del caos’ confirmó su relación con Jonathan Kubben, sin embargo, dejó de compartir post con el influencer y a mediados del año, trascendió que se encontraba soltera.

Ahora, al igual que su ex Mauricio Ochmann, la actriz quisiera volver a darse una oportunidad en el amor, pues mientras el actor de ‘Ya Veremos’ no deja de presumir su amor, la actriz ha reafirmado en diversas ocasiones que está soltera.

